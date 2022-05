Arrancou hoje o Torneio Internacional de Portimão de Ginástica Rítmica

Competição abre o apetite para a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica.

A 29ª edição do Torneio Internacional de Portimão de Ginástica Rítmica começa hoje, terça-feira, dia 24 de maio, antecedendo, como já é habitual, a realização da Taça do Mundo da modalidade, e oferecendo uma oportunidade às ginastas mais novas de competirem na mesma arena que a elite da disciplina.

Esta prova conta com a participação de 70 ginastas juniores e 31 seniores em competição, em representação de 19 países, onde se destacam Israel, Bulgária, EUA, Roménia, Alemanha e Hungria.

As provas iniciaram às 8h40 com as ginastas juniores e prolongam-se até às 17h35. A partir das 18h00, serão as atletas seniores a entrar em cena, terminando o primeiro dia de competições às 21h30.

Amanhã, 25 de maio, o dia começa com o espetáculo de maças e fitas, com as ginastas seniores a entrar em competição às 10h00 e até às 13h40, seguindo-se as cerimónias protocolares.

Às 15h00 têm início as finais, onde a organização espera «uma competição renhida e com altos níveis de dificuldade e beleza», com o escalão júnior a prestar provas com arco e o escalão sénior com maças.

O encerramento da competição está agendado para as 19h05, com as cerimónias protocolares de entrega de prémios.

A presença da ginasta húngara Fanni Pigniczki é aguardada com espectativa, por ter estado presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Destaca-se ainda do lote de participantes a campeã olímpica Linoy Ashram, não como ginasta, visto que deu por terminada a sua carreira recentemente, mas enquanto treinadora da equipa de Israel.

Realce também para a comitiva portuguesa com Lara Silva, Elisabete Seletcaia, Beatriz Veraeghe, Madalena Lages, Matilde Castro e Sofia Amorim no escalão sénior, e Carolina Freitas, Maria Leonor Baptista, Oleksandra Huzak, Sofia Banakh, Anamar Couto, Joana Ferreira, Mafalda Santos, Bruna Tavares e Carlota Araújo no escalão júnior, estando a grande maioria a dar os primeiros passos nas principais competições internacionais.

O programa completo pode ser consultado no site do município de Portimão. Este torneio internacional abre o apetite para a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, que terá lugar entre 27 e 29 de maio no Portimão Arena.