Área Desportiva da Praia da Rocha promete verão com muito desporto

Praia da Rocha será, pelo 12º ano, ponto de encontro para a prática de desportos de praia e atividades como fitness, yoga, pilates, zumba ou hidroginástica.

A Área Desportiva da Praia da Rocha terá a partir do dia 1 de agosto, e até 10 de setembro, um programa com várias atividades que promovem a prática desportiva junto da população e dos visitantes. Haverá também espaço para a prática desportiva informal ao ar livre de futebol de praia, voleibol de praia, futevólei e frisbee.

As atividades com hora marcada são coordenadas por instrutores credenciados e têm lugar de segunda a sexta-feira, entre as 8h45 e as 20h00. Nesses dias, às 10h00 e às 11h00, realizam-se aulas de fitness e de hidroginástica, enquanto às 18h30 de segunda, quarta e sexta-feira estão previstas aulas de zumba.

Por sua vez, a partir das 8h45 de terça e quinta-feira o dia começa com yoga, estando o pilates agendado para as segundas e quartas-feiras no mesmo horário.

Todas as atividades realizadas no equipamento são de acesso gratuito e bastará aos interessados comparecer na Área Desportiva da Praia da Rocha que, à semelhança do ano anterior, tem como patrocinador oficial a Decathlon Portimão.

Estão igualmente programados para as próximas semanas diferentes eventos abertos a participantes, com destaque para a 20ª etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia (29 e 31 de julho), sob organização da Federação Portuguesa de Voleibol.

A programação de agosto conta, no dia 6, com a 31ª Prova de Mar da Praia da Rocha, organizada pela Portinado, enquanto a Hasbro marcará presença na praia com o Nerf Challenge Tour 2022, que acontece no fim-de-semana de 6 e 7.

Entre 12 e 14 de agosto, e como forma de assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se comemora no dia 12, o município de Portimão organizará torneios desportivos nas modalidades de futebol praia, futvólei, voleibol praia e tag rugbi, em parceria com a Dypall e no âmbito do programa Geração XXI, podendo as inscrições ser efetuadas através do e-mail.

Já nos dias 27 e 28 de agosto joga-se a 8ª etapa do Campeonato Nacional de Futevólei, organizada pela Federação Nacional da modalidade.

Em setembro, realizam-se nos dias 3 e 4 os Beactive Beach Games, que incluem dezenas de atividades desportivas disponíveis para prática gratuita por toda a população. As opções são variadas e passam pelo futebol de praia, frisbee, voleibol de praia, surf, bodyboard, zumba, capoeira ou stand up paddle, entre outras, estando disponível um website para consultar mais informações sobre o evento.

O projeto de animação desportiva de verão na Área Desportiva da Praia da Rocha conta com o apoio de várias empresas e entidades como a Água de Monchique, Navibordo, Marina de Portimão, Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e Capitania do Porto de Portimão.

Podem ser solicitadas mais informações através dos contactos telefónicos 282 470 813, 282 470 825 e 965 629 755.