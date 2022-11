Aposta de Albufeira a Cidade Europeia do Desporto 2026 marcou a Gala

A Gala do Desporto deste ano fica marcada pela aposta de Albufeira a Cidade Europeia do Desporto 2026.

Foi em clima de apoteose que se realizou na sexta-feira, dia 28 outubro, a 17.ª Gala do Desporto Albufeira 2022.

Cerca de um milhar de pessoas assistiram ao reconhecimento do município aos atletas que na época de 2021-2022 somaram títulos e medalhas.

Deste modo, mais de 300 atletas viram os seus esforços reunidos, numa Gala antecedida por um jantar no Palácio de Congressos dos Salgados. Todo o executivo autárquico esteve presente.

O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, abriu a Gala do Desporto, começando por afirmar que «o desporto é uma manifestação de paz e de harmonia, unindo povos ao longo da História. Pelo desporto se combate o racismo, assimetrias, diferenças e é por isso que apostamos no desporto como um motor de igualdade no nosso concelho».

O autarca frisou a importância das famílias e do corpo técnico e dirigente dos clubes, na sua vertente pedagógica e de cidadania e avançou que «vamos continuar a apoiar o desporto, seja pela continuidade dos contratos programa, seja pela continuidade de realização de eventos como o Cross das Amendoeiras, Campeonatos mundiais de Pesca, os quais, em Pesca embarcada, temos o campeão mundial, Alexandre Dionísio, Volta ao Algarve em Bicicleta e muito mais».

Também muito ovacionado, foi o vice-presidente e vereador responsável pela Juventude e Desporto, Cristiano Cabrita.

O autarca salientou a importância da família no Desporto, as estruturas desportivas ao dispor dos munícipes e aptas para eventos mundiais e o elevado número de atletas federados no concelho.

«São mais de três mil atletas federados que neste concelho valorizam um Desporto sério, com ética e em prol de uma comunidade, pelo temos tudo quanto é necessário para sermos Cidade Europeia do Desporto 2026 e eu creio que o seremos».

O diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno, mencionou que aquela entidade do Estado «reconhece o vosso trabalho, e esforço e isso vê-se pelos campeonatos mundiais que têm sido realizados em Albufeira».

Este momento ganhou ainda mais brilho com as atuações da Fanfarra dos Bombeiros voluntários de Albufeira, grupo de Ginástica Artística da ACRO e da Academia de Dança Soul.

Este momento ganhou ainda mais brilho com as atuações da Fanfarra dos Bombeiros voluntários de Albufeira, grupo de Ginástica Artística da ACRO e da Academia de Dança Soul.