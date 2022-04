Primeira edição do Meeting de Albufeira by AP Victoria Sports & Beach, dia 8 de maio, terá com provas para atletas profissionais e para a comunidade.

O AP Victoria Sports & Beach promove o primeiro encontro desportivo, no domingo, dia 8 de maio, de forma a celebrar a mais recente homologação das instalações desportivas do mesmo e promover igualmente a sua visibilidade e de toda a envolvente da zona de Açoteias, em Albufeira.

Durante a manhã, as provas encontram-se abertas ao público em geral, onde a comunidade local poderá participar.

Decorrerá também mais uma jornada da New Kids Athletics 2022, onde as mais jovens promessas do atletismo algarvio irão competir.

A parte da tarde destina-se a um âmbito profissional, onde atletas federados dos vários segmentos, desde meio-fundo, barreiras e lançamentos tentarão melhorar as suas marcas pessoais e os seus rankings a nível nacional e mundial.

Estarão presentes atletas de renome nacionais, assim como de outros países como Espanha, Finlândia, Noruega, Suécia, Letónia, entre outros onde o atletismo tem uma tradição muito forte.

O AP Victoria Sports & Beach é uma unidade com condições para a prática desportiva, tanto para atletas amadores como para profissionais.

Este primeiro meeting desportivo é uma organização conjunta do grupo AP Hotels & Resorts, Associação de Atletismo do Algarve, e com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira.

As inscrições podem ser feitas aqui.