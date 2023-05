Alunos de Lagoa tiveram batismo na Prova Nacional de Aquabike

A Federação Portuguesa de Motonáutica deu uma experiência aos alunos de Lagoa na Prova Nacional de Aquabike.

A Federação Portuguesa de Motonáutica estreou a iniciativa «Motonáutica vai à escola» proporcionando aos alunos dos agrupamentos de escolas do concelho de Lagoa o batismo de marinheiro, nas embarcações de Fórmula Futuro.

Decorreu no último fim de semana , na Praia da Angrinha, em Ferragudo, Concelho de Lagoa, a segunda prova do Campeonato Nacional de Aquabike, organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, com o apoio do Município de Lagoa e, paralelamente a esta prova, houve uma novidade para os mais novos.

Nos dias que antecederam a prova, a Federação Portuguesa de Motonáutica e o Município de Lagoa proporcionaram a cerca de 150 alunos do Agrupamento de Escolas ESPAMOL, Agrupamento de Escolas Rio Arade e da Nobel International School, uma experiência única, permitindo aos alunos um primeiro contato com o mundo da motonáutica. Os alunos, acompanhados por monitores, tiveram a possibilidade de conduzir embarcações de Fórmula Futuro, tendo assim um primeiro contato com a modalidade.

A Federação Portuguesa de Motonáutica viu nesta iniciativa uma oportunidade de promover a modalidade e captar futuros talentos, abrindo a porta aos jovens entre os 8 e 18 anos, uma vez que existe competição para os mais novos, dividida em 5 categorias. As classes 1, 2 e 3 são destinadas a crianças com idades entre os 8 e 9 anos, entre os 10 e 11 anos e entre os 12 e 13 anos, respetivamente. E as classes 4 e 5 são destinadas a jovens entre os 14 e 15 anos e entre os 16 e 18 anos, respetivamente.

A prova do Campeonato Nacional de Aquabike integra-se no III Eixo da Estratégia Municipal de desenvolvimento desportivo, Lagoa acolhe grandes eventos, o que permite promover o concelho, a beleza da costa lagoense e potenciar o território, contribuindo para o crescimento da economia local.

«Quero realçar a experiência proporcionada aos alunos das nossas escolas, algo único e que, com certeza, jamais esquecerão. Estes grandes eventos que se realizam no concelho, também, servem para promover as modalidades junto dos mais novos e proporcionar-lhes experiências, que de outra forma, dificilmente teriam acesso», sublinhou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.