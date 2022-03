Almancilense recebe amanhã o Inter Almancil em derby local

Almancilense e Inter Almancil com ambições diferentes na tabela disputam o derby amanhã.

São duas equipas com aspirações bem distintas na tabela as que vão subir amanhã, sábado, dia 26 de março, ao relvado do Estádio Municipal de Almancil, às 15h00. A equipa da casa, o Almancilense, almeja as posições mais altas da tabela, enquanto o Inter Almancil procura fugir da despromoção.

No jogo da primeira volta, disputado na 7ª jornada, o Inter levou a melhor sobre o Almancilense. Atualmente, no entanto, a equipa ocupa o 12º lugar na tabela da 1ª Divisão Distrital do Algarve, já em zona de descida, enquanto os anfitriões estão no quinto lugar, a sete pontos do posto de qualificação para a Taça de Portugal e a 10 pontos do lugar de subida.

Gerson, médio do Almancilense, considera que este jogo «não será fácil. O Internacional é uma boa equipa, com uma boa formação. Na primeira volta perdemos, estivemos taco a taco e eles levaram a melhor. Agora, queremos continuar no rumo das vitórias depois do triunfo na última jornada, em Quarteira. Por isso, vai ser um bom derby».

Ainda segundo o jogador, ambas as equipas «têm boas chances, pois querem mostrar aos fãs um bom futebol». O atleta pede ainda «estádio cheio» para o duelo. «Espero que os adeptos estejam cá para nos apoiar. Isso ajuda sempre. São duas equipas da cidade e o pessoal fica com mais motivação para mostrar que quer a vitória, tanto de uma parte como da outra».

A partida tem entrada livre para mulheres e crianças que tenham peças de roupa vermelhas, a cor da equipa da casa. Os sócios do Almancilense também não pagam, ao passo que o restante do público terá de desembolsar 2,50 euros para assistir à partida.