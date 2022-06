Almancilense promove campo de férias em julho e agosto

Almancilense promove campo de férias para jovens de ambos os géneros, nascidos entre 2008 e 2014.

Durante as férias escolares este verão, a Sociedade Recreativa Almancilense vai realizar o Almancil Youth Soccer Camp, com aulas de futebol para crianças e adolescentes nascidos entre 2008 e 2014.

O Campo de férias terá início em 11 de julho e vai até o dia 19 de agosto, sempre de segunda a sexta, entre as 10 e as 13 horas, no Estádio Municipal de Almancil.

Os jovens podem participar todos os dias ou em períodos mais curtos. O valor do investimento semanal é de 10 euros e dá direito a água e frutas.

As inscrições podem ser realizadas com antecedência ou no local.

Mais informações podem ser obtidas por e-mail (futebol.almancilense@gmail.com) ou telemóvel (939 769 127)