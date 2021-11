Aljezur felicita o campeão regional de XCM João Pedro Martins

O município de Aljezur felicita o atleta João Pedro Martins pelo título de Campeão do Algarve.

João Pedro Martins, jovem de Aljezur, sagrou-se, no dia 24 de outubro, no Campeonato do Algarve XCM realizado em Portimão, campeão regional na categoria E-MTB masculino e campeão regional nesta modalidade.

O jovem de Aljezur, João Martins com 26 anos, atleta do Clube BTT Pedal’AR Livre, com sede em Odeceixe, viu assim o seu esforço e talento reconhecido com este título.

O município de Aljezur, endereça ao atleta, as felicitações pelo sucesso e pelo título, que «muito honra e dignifica o concelho».