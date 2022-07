José Pedro Pinto foi um dos principais protagonistas da quarta prova da competição, que teve lugar em Baltar.

O jovem piloto algarvio José Pedro Pinto, de nove anos de idade, venceu na quarta jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, na pista de Baltar, no passado fim de semana. Apesar de não conhecer este circuito nortenho, o jovem bateu toda a concorrência.

Depois de já ter ganho o Troféu Easykart e ter subido ao pódio da Taça de Portugal de Karting em 2021, José Pedro Pinto garantiu a sua segunda vitória na categoria Cadete 4T do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, a primeira na presente temporada.

No sábado, dia 2 de julho, o piloto garantiu o 2.º lugar na manga de qualificação, ficando depois a escassos 0,1 segundos de um lugar no pódio na final.

No domingo, dia 3, a chuva molhou a pista de Baltar e a rapidez de José Pedro Pinto veio ao de cima. Partindo do 5.º lugar para a final, após uma penalização na manga de qualificação, o algarvio não baixou os braços e fez quatro ultrapassagens, vencendo a corrida.

Com estes resultados, José Pedro Pinto está no 2.º lugar do Campeonato de Portugal de Karting, só atrás do experiente Guilherme Morgado.

«Esta é apenas a minha primeira época completa no Karting e tive de descobrir a pista de Baltar, que tem algumas curvas parecidas com a pista de Almancil, onde comecei a treinar», afirmou José Pedro Pinto.

«Adaptei-me bem e senti que tinha um grande ritmo na final de domingo. Fui ultrapassando os meus colegas e felizmente consegui vencer. Fiquei muito contente por levar esta taça para o Algarve», referiu o jovem piloto da equipa Parolin Portugal, que também deu excelentes indicações para a edição de 2022 da Taça de Portugal, que será disputada na pista de Braga, que também tem partes muito técnicas.