Algarvia Daniela Campos fez a dobradinha em Mogadouro no Campeonato Nacional de Estrada.

Daniela Campos (Bizkaia-Durango) conquistou ontem, sábado, dia 25 de junho, em Mogadouro, o título de campeã nacional de fundo na categoria de elite, um dia depois de sagrar-se campeã nacional de contrarrelógio, segundo informou a União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa de Ciclismo.

A corrida de sábado, disputada ao longo de 87,6 quilómetros, foi percorrida sempre em pelotão compacto, concluindo-se com uma média de 32,085 km/h, ao fim de 2h43m49s.

A emoção ficou toda guardada para o sprint pelo título. Daniela Campos revelou grande superioridade e triunfou com alguns metros e 1 segundo de vantagem sobre Sofia Gomes (Massi Tactic) e Daniela Pereira (Kiwi Atlantico Louriña), que completaram o pódio de elite.

«É muito bom conseguir estes dois títulos. Estou muito feliz e, após tantos percalços que tive desde o início da época até agora e todo o trabalho que tenho vindo a desenvolver, sinto que mereço muito este título, pois é uma recompensa de todo o meu esforço. Era um percurso exigente, as atletas também estavam fortes e tive de ter paciência e calma para jogar frio. Na parte final sabia que tinha de estar bem posicionada para conseguir sprintar para a vitória», contou Daniela Campos.

As juniores completaram quatro voltas ao circuito de Mogadouro, totalizando 65,3 quilómetros. A prova decidiu-se ao sprint, com Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais) a arrancar da frente e a suplantar a concorrência, ao fim de 2h01m49s. Com o mesmo tempo chegaram Mariana Líbano (Velo Performance/JS Campinense), no segundo lugar, e Íris Chagas (Cantanhede Cycling/Vesam), no terceiro posto.

Após duas voltas e 43 quilómetros de prova, as cadetes discutiram o título ao sprint. A mais rápida foi Beatriz Guerra (Velo Performance/JS Campinense), que bateu sobre a linha duas corredoras de equipa Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais), Daniela Simão e Raquel Dias, segunda e terceira, respetivamente.

As vencedoras nas categorias de veteranas foram as master 30 Nádia Mendes (Cantanhede Cycling/Vesam), a master 40 Irina Coelho (5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ) e a master 50 Filomena Gomes (Vertentability/CRG).

Às 14h30 inicia-se a prova de sub-23. Serão percorridos 132,2 quilómetros, seis voltas ao circuito de Mogadouro.