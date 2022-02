Algarve Cup com jogos no Parque das Cidades e em Lagos

A Algarve Cup 2022 decorre entre os dias 14 e 23 de fevereiro. Portugal defronta a Noruega na ronda inaugural.

Realizou-se, esta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, o sorteio da 28.ª edição da Algarve Cup. A competição irá decorrer entre os dias 14 e 23 de fevereiro e voltará a reunir, no sul do país, algumas das maiores potências do futebol feminino.

No elenco de 2022, além de Portugal, figuram quatro seleções do Top 10 do futebol europeu: Suécia, a seleção mais cotada da Europa, vice-campeã olímpica e 2.ª no ranking FIFA, e Noruega, Dinamarca e Itália, respetivamente, a sétima, a oitava e a nona seleções melhor posicionadas na hierarquia de futebol feminino do velho continente.

A Seleção Nacional, que ocupa a 19.ª posição entre as seleções da Europa, e a 29.ª no ranking mundial, terá como primeira adversária a sua congénere da Noruega, no dia 16 de fevereiro, e encontrará a Suécia quatro dias depois, a 20.

O alinhamento do último dia da competição (23 de fevereiro) será conhecido no encerramento da segunda jornada.

Novo formato

Após um ano em que a prova não se realizou, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de COVID-19, a Algarve Cup regressa com formato novo. Serão cinco as equipas em prova, e vão disputar duas jornadas para aferir a sua posição na tabela classificativa.

As duas seleções com a pontuação mais alta, e melhor diferença de golos, no encerramento da segunda jornada (em 20 de fevereiro) conquistarão o direito de discutir a grande final, no dia 23.

As três piores classificadas jogarão nesse dia num sistema de poule concentrada, de todos contra todos, em que cada jogo terá a duração de 45 minutos.

No final da competição, as cinco seleções participantes terão acumulado 270 minutos de jogos internacionais.

Os palcos do grande espetáculo de futebol feminino

A Algarve Cup irá ter dois palcos na edição de 2022. O maior espetáculo de futebol feminino realizado em solo nacional irá ter lugar no Estádio Algarve, no Parque das Cidades, entre Faro e Loulé, e no Estádio Muncipal de Lagos.

Entrada livre

Os jogos da Algarve Cup são de entrada livre, sem qualquer custo. O acesso é garantido mediante a apresentação de certificado de vacinação Covid-19. Em alternativa, poderá ser apresentado um certificado de recuperação ou um comprovativo de teste PCR até 72 horas antes dos jogos ou antigénio negativo, realizado até 48 horas antes.

Calendário de Jogos

16 fevereiro 2022 | quarta-feira

12h00 – Dinamarca vs. Itália (Estádio Municipal de Lagos)

18h30 – Noruega vs. Portugal (Estádio Municipal de Lagos)

18 fevereiro 2022 | sexta-feira

17h00: Suécia vs Dinamarca (Estádio Algarve)

20 fevereiro 2022 | domingo

11h00: Itália vs Noruega (Estádio Algarve)

17h15: Portugal vs Suécia (Estádio Algarve)

23 fevereiro 2022 | quarta-feira

11h00: Final (Estádio Municipal de Lagos)

10h30, 11h45, 13h00 – Jogos de atribuição do 3.º, 4.º e 5.º lugar (Estádio Algarve)