O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai acolher a abertura do Mundial de Resistência automóvel (WEC), em 04 de abril, depois de a prova prevista para Sebring (Estados Unidos) ter sido adiada, informaram hoje os promotores do campeonato.

«Devido à rápida evolução do novo coronavírus, bem como à mudança de diretivas de diferentes governos, que inclui restrições de viagens, o WEC não quer correr riscos desnecessários», lê-se no comunicado.

Esta decisão foi tomada em conjunto com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a IMSA, organizador das corridas de resistência nos EUA.

Com o adiamento da corrida de Sebring, inicialmente agendada para 18 de março, Portugal passa a acolher a prova de abertura do Mundial, no qual participam os portugueses Filipe Albuquerque (atual campeão da classe LMP2) e António Félix da Costa, com uma nova corrida de oito horas, em 04 de abril.

Esta é a primeira vez que o circuito português alberga uma prova do Mundial de Resistência, depois de já ter acolhido corridas das European Le Mans Series.

Em 2020, foi palco, pela primeira vez, de uma prova do Mundial de Fórmula 1, devido à revisão do calendário imposta pela pandemia de COVID-19.