Alexander Kristoff impõe a lei do mais rápido em Lagos

O norueguês Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) ganhou hoje a primeira etapa da 49.ª Volta ao Algarve, sendo o mais veloz no sprint de Lagos, depois de percorridos 200,2 quilómetros, desde Portimão, e é o primeiro Camisola Amarela Turismo do Algarve.

Num dia que se iniciou chuvoso, o tempo secou e cinco homens fizeram-se à estrada com vontade de ganharem protagonismo. Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling), Rafael Lourenço (APHotels and Resorts-Tavira-SC Farense), Aleksandr Grigorev (Efapel Cycling), Sergio Garcia Gonzalez (Glassdrive-Q8-Anicolor) e António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) escaparam com cerca de 15 quilómetros percorridos e enfrentaram o forte vento. A vantagem para o pelotão não chegou aos três minutos.

António Ferreira aproveitou a iniciativa para conquistar a Camisola Azul Cyclin’Portugal, de melhor trepador, e Aleksandr Grigorev (Efapel Cycling), acabou por ser eleito o mais combativo da jornada. O natural da Rússia e o campeão da Dinamarca, Alexander Kamp, foram os mais resistentes dos fugitivos, mantendo-se na frente da corrida até faltarem 12 quilómetros para a chegada.

O nervosismo habitual dos primeiros dias provocou uma queda na cauda do pelotão, já dentro dos últimos dez quilómetros, na qual um dos envolvidos seria, curiosamente, o mais combativo do dia. Os esquadrões mais apetrechados para a disputa ao sprint tentaram levar o pelotão compacto para a Avenida dos Descobrimentos, mas não o fizeram sem incidentes.

Um topo a dois quilómetros do fim desorganizou a cabeça do pelotão e o forte vento de frente na reta da meta também complicou a vida aos homens velozes. Os noruegueses foram os melhores. Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) fez de lançador e foi para Alexander Kristoff bater o belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) e vencer a etapa ao fim de 4h49m25s.

Alexander Kristoff é também o dono da Camisola Amarela Turismo do Algarve, com 4 segundos de vantagem sobre Meeus e com 6 segundos sobre Søren Wærenskjold. Além disso, o norueguês é também o dono da Camisola Verde Crédito Agrícola. Pavel Bittner (Team DSM), sexto na etapa e na geral, é o melhor jovem, dono da Camisola Branca IPDJ. A Trek-Segafredo comanda por equipas.

«Foi fantástico. Fiz esta chegada duas vezes antes, mas hoje é a primeira vez que venço em Portugal. É sempre um alívio começar a época a vencer, a pressão desce um pouco. O Søren Wærenskjold fez-me um excelente lançamento na chegada. Ele estava muito forte, mas cabia-me tirar proveito da sua força para me posicionar melhor e lançar o meu sprint. Fizemos um excelente trabalho, mas ainda estamos a aperfeiçoar. Vencer hoje foi uma sensação indescritível. Conheço a chegada a Tavira, ligeiramente a subir, que talvez seja mais ao jeito do Søren Wærenskjold», afirmou Alexander Kristoff.

A segunda etapa teve 186,3 quilómetros, unindo Sagres ao alto da Fóia. A meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria, sendo antecedida pela subida da Picota, segunda categoria, a 15 quilómetros da meta.