Alcoutim leva exercício físico a casa das populações

Município de Alcoutim integra uma semana intermunicipal que vai levar a atividade física a casa das populações.

A 1ª Semana Intermunicipal da Atividade Física «Em Casa» irá decorrer entre dia 1 e 5 de março, numa iniciativa inédita que o município de Alcoutim integra e que vai juntar sete municípios numa atividade conjunta para toda a população.

Estão também envolvidos os municípios de Almodôvar, Aljustrel, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Ourique e Santiago do Cacém, apresentando-se às populações abrangidas, através de um programa semanal online com aulas diárias, que acontecem em três horários diferentes: entre as 10h00 e as 10h30 horas, as 18h30 e as 19h00 horas e as 19h30 e as 20h00 horas.

O objetivo é «levar a atividade física até à casa das pessoas em tempos de COVID-19 e de confinamento e, ao mesmo tempo, contribuir para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e para a importância da prática do exercício físico na saúde».

Este é também um serviço público proporcionado por diversas câmaras municipais, que pretendem chegar ao máximo de pessoas de várias faixas etárias, envolvendo as famílias, num momento de partilha e ajudando também a quebrar o isolamento.

Em virtude da pandemia, de várias infraestruturas desportivas fechadas, onde é preciso existir uma readaptação de hábitos, entenderam os promotores desta iniciativa, «habituados a trabalhar em prol das suas populações, que este era o momento de se unirem para criar uma iniciativa que atravessasse fronteiras e territórios, proporcionando uma experiência nova e enriquecendo também o trabalho em rede e ao serviço das comunidades».