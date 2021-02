Alcoutim é «Município Amigo do Desporto» pelo 3ª ano consecutivo

A Câmara Municipal de Alcoutim foi distinguida, pelo 3ª ano consecutivo, com a Bandeira de «Município Amigo do Desporto», um reconhecimento público de boas práticas na área da atividade física e desportiva

O reconhecimento foi feito pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) e pela plataforma online Cidade Social. O galardão foi entregue ao Vereador do Desporto da autarquia, Luís Conceição, e contou com a presença do Vice-Presidente, Paulo Paulino.

Luís Conceição afirmou que «estamos conscientes de que a prática físico-desportiva é um bem social de extrema importância e que é nossa obrigação facultar todos os meios necessários para que os cidadãos possam ter acesso à mesma. Este galardão premeia e reconhece o trabalho e empenho que a Câmara Municipal tem feito no concelho em prol do desporto, da promoção da prática desportiva e na melhoria das condições que possibilitem aos munícipes usufruir e desenvolver a sua atividade desportiva, mas também no apoio as coletividades e na promoção do desporto para todos».

Este programa constitui um grupo de boas práticas de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo, assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses, assumindo-se também como uma rede de partilha que privilegia a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas no âmbito municipal do desenvolvimento desportivo em Portugal, partindo dos projetos e ações implementados em cada concelho aderente ao programa.

Os municípios, ao aderirem a este sistema, usufruem, ao longo do ano, de vários benefícios e atividades, como seminários, formação creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em regime de e-learning, através do moodle, participação de técnicos do município no congresso da APOGESD com condições especiais, auditorias com visita e realização de um relatório com deteção de oportunidades de melhoria, que funciona como documento interno de trabalho para os municípios.

Os responsáveis da Câmara salientam que, ao longo dos anos, têm «vindo a implementar uma política de boas práticas no desenvolvimento desportivo que abrangem diversas faixas etárias (crianças, jovens, adultos e seniores), modernizando os seus equipamentos desportivos, bem como estabelecendo parcerias e apoiando as associações desportivas do concelho».