Albufeira volta a viver a Festa do Basquetebol Juvenil em abril

A Festa do Basquetebol Juvenil comemora este ano 15 anos, sendo que os últimos 10 anos se realizaram na cidade de Albufeira, numa parceria entre o município e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

A Festa, que se realiza em Albufeira desde 2012, com exceção dos anos de 2019 e 2020 devido à pandemia, decorre de 11 a 16 de abril com a participação de cerca de 1500 jovens em representação das seleções de vários distritos do país (continente e ilhas), nos escalões Sub-14 e Sub-16.

A apresentação da 15ª edição à comunicação social, parceiros, associações e responsáveis federativos decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Albufeira com a presença de Tomás Barroso, esta segunda-feira, dia 6 de março.

O base internacional, capitão do Sport Lisboa e Benfica e natural de Albufeira, mostrou-se muito orgulhoso pelo convite da FBP e do município de Albufeira para prestar o seu testemunho na maior Festa do Basquetebol Juvenil.

«Sinto-me muito honrado pelo convite, nunca participei neste formato, estive apenas presente em Viseu, e quase me apetecia nascer outra vez para fazer parte desta grande Festa na minha terra natal».

Tomás deixou uma mensagem especial às jovens promessas do Basquetebol «divirtam-se, aproveitem ao máximo esta excelente oportunidade da vossa vida desportiva, criem amizades e compitam de forma saudável».

O vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinhou que Tomás Barroso representa a excelência do Desporto em Albufeira, «é um exemplo para as presentes e as futuras gerações de atletas da modalidade».

Cristiano Cabrita referiu que Albufeira está de braços abertos para acolher os milhares de jovens, associações, técnicos, árbitros e familiares dos atletas, que estou certo, à semelhança de anos anteriores irão levar a melhor imagem de Albufeira».

Manuel Fernandes, presidente da BPB, destacou, igualmente, o carinho especial da Federação por Tomás Barroso e sublinhou a importância do evento para os trabalhos das seleções nacionais, referindo que em Albufeira já se formaram algumas das principais figuras do basquetebol português.

O responsável máximo da FPB apontou como grandes objetivos da edição de 2023 «a celebração dos 10 anos do maior evento do Basquetebol nacional em Albufeira; a possibilidade de este ano todas as pessoas poderem assistir ao momento mais alto da Festa – pela primeira vez as finais vão ser todas desfasadas, sendo que os encontros decisivos irão ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira – e, por último, a inauguração dos quatro campos de Basket Art, únicos no país».

O presidente da Câmara Municipal disse que a realização do evento em Albufeira é um momento alto para o concelho e a confirmação de que o mesmo dispõe de todas as condições para receber e organizar grandes eventos desportivos, respondendo positivamente ao desafio de ser nomeada Capital Europeia do Desporto em 2026.

«Este é o evento nacional que mais gente junta, durante mais tempo», sublinhou. «Albufeira é um concelho turístico, temos que nos promover, também, através do Desporto, nomeadamente da realização de um conjunto de eventos, como a Volta ao Algarve, o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, a Race Nature, entre outros que contribuem para levar o nome de Albufeira mais longe». José Carlos Rolo frisa que a Festa do Basquetebol é muito mais que um evento desportivo, tendo uma importante vertente económica, cultural e social, considerando que todos os anos é atribuída uma verba a uma associação social do concelho.

José Carlos Rolo felicitou a Federação Portuguesa de Basquetebol pela excelente organização ano após ano, tendo afirmado «equipa que ganha não se mexe e por isso, desde já fica o convite para a organização da 11ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira». Paralelamente, o autarca agradeceu a colaboração do Imortal Basket e do Clube de Basquete de Albufeira, bem como dos Agrupamentos Escolares que fornecem as refeições às equipas.

No final foram entregues camisolas Festa do Basquetebol a Tomás Barroso, ao presidente da FPB e ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira.