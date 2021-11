Albufeira: Três novos recordes no Meeting Internacional de Natação

Nomes firmados da Seleção Nacional de natação como Aléxis Santos, Diana Durães, Fernando Silva, Francisco Santos, José Paulo Lopes, Miguel Nascimento, Tamila Holub e Victoria Kaminskaya estiveram presentes no VII Meeting Internacional do Algarve que decorreu no passado fim de semana, nas Piscinas Municipais de Albufeira.

Ao todo, entre os dias 12 e 14 de novembro. estiveram 220 nadadores em prova (120 masculinos e 100 femininos) em representação de 48 clubes, tendo sido estabelecidos três novos recordes nacionais, por Carolina Fernandes e Rafaela Azevedo. No domingo, dia 14, Carolina Fernandes estabeleceu uma nova marca nos 50m Livres ao terminar a prova em 25.42, menos 30 centésimos que na sessão anterior.

De referir que também Ana Guedes, nos 50m Mariposa, concluiu a distância em 26.38, igualando o recorde nacional Sénior e Absoluto que já lhe pertencia desde novembro de 2020.

Por seu turno e depois de ter batido no sábado o recorde nacional Sénior e Absoluto na prova de 50m Costas, com o tempo de 27.33, Rafaela Azevedo voltou a repetir o feito no domingo, desta vez nos 100m Costas ao terminar em 58.39, encurtando em 26 centésimos a sua própria marca, obtida em dezembro de 2019.

Atento a esta competição, Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira com o pelouro do desporto, frisou que «mais uma vez, foi emocionante. Note-se que no âmbito deste Meeting, o número de recordes é de 24, falando bem da importância deste evento para os atletas nacionais, num ambiente competitivo, mas também de amizade e de elevado sentido ético. Além disso, conseguimos potenciar a economia circular no nosso concelho o que é fundamental para o nosso desenvolvimento económico-social».

Por este motivo, o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, assegura que «o futuro passa por solidificar ainda mais a qualidade e a quantidade destas provas em Albufeira, pois como se vê pelos recordes nacionais e pela importância dos mesmos, Rafaela Azevedo esteve apenas a duas décimas de garantir uma posição no Mundial de Abu Dhabi em piscina curta, entre 16 e 21 do próximo mês de dezembro. A aposta desportiva de Albufeira passa muito por potenciar a qualidade das nossas Piscinas Municipais».

O autarca salienta ainda o papel decisivo da ANAlgarve – Associação de Natação do Algarve e do Futebol Clube de Ferreiras para o sucesso desta competição.