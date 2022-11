Albufeira Skate Challenge reuniu skaters de todo o país e promoveu a solidariedade social, no sábado, dia 26 de novembro.

O Skatepark de Albufeira foi o palco escolhido para receber os atletas, que durante todo o dia «deram tudo por tudo», exibindo as suas melhores performances, com vista à classificação final.

As competições começaram às 10 horas e prolongam-se durante toda a tarde, até às 18 horas.

«Trata-se de um evento virado para a população mais jovem do concelho, através do qual pretendemos dar uma atenção especial à juventude albufeirense e fazê-la sentir-se mais ativa e participativa nas atividades do concelho», sublinha o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

Num dia recheado de atividades, há uma das competições que se destacou o «Best Trick de 4 Cash», um dos momentos mais aguardados e que teve um prémio de 800€ para os participantes que fizeram as melhores manobras.

Para além das manobras espetaculares dos skaters, a música esteve em grande destaque no Albufeira Skate Clallenge. O programa contou com duas performances de artistas locais, com a primeira parte a cargo dos Quiassaca & Wavy, que aturam às 16 horas, seguidos pelos No Time do Waste, às 18 horas.

O sorteio de um skate da «Surf the Wave», uma marca criada por dois jovens albufeirenses, foi um dos pontos altos do dia pois permitiu ajudar a Associação Cura da Alma, com cerca de 390 euros, valor resultante da venda das rifas.

«Estas iniciativas são uma excelente forma de promover não só a cidadania, como o desporto e o associativismo albufeirense, principalmente nesta altura em que pretendemos que Albufeira se candidate a Cidade Europeia do Desporto, pelo que é importante apoiarmos este tipo de eventos e darmos atenção a todas as modalidades praticadas no concelho» afirmou Cristiano Cabrita, vice-presidente do Município e vereador responsável pelo pelouro da Juventude e Desporto.

Cristiano Cabrita salienta que o Albufeira Skate Challenge, à semelhança daquele que foi o Albufeira Sea Fest e o Albufeira Sounds, «é um programa que visa essencialmente promover o convívio salutar entre a comunidade do concelho, recuperar a identidade albufeirense de partilha onde jovens e adultos podem usufruir de momentos em família com diversão e, neste caso específico, com o desporto como pano de fundo».