Albufeira potencia vocação turística e desportiva no Portugal Masters

O Portugal Masters volta a trazer os grandes nomes do golfe profissional europeu ao Algarve, até ao próximo domingo, com o apoio do município de Albufeira.

A decorrer em Vilamoura, o Portugal Masters volta a fazer parte do calendário oficial do DP World Tour de 2022, constituindo-se como o «mais importante torneio de golfe português» e «o único a integrar a chamada primeira divisão do golfe profissional europeu», conforme fonte da organização.

Para a realização deste Portugal Masters, o município de Albufeira avança com um apoio de 32.500 euros.

«Somos um destino de prestígio não só para o turismo de praia, como também para a prática do desporto, nomeadamente do golfe», refere o edil, José Carlos Rolo, que adianta, «este Masters traduz-se numa oportunidade para Albufeira, dada a proximidade geográfica com Vilamoura, refletindo-se num reforço da ocupação hoteleira no nosso concelho, bem como uma oportunidade para dar a conhecer as nossas potencialidades no campo desportivo a centenas de pessoas de várias partes da Europa».

Esta é a 16.ª edição consecutiva do mais importante torneio de golfe português, o único a integrar a chamada primeira divisão do golfe profissional europeu. Criado em 2007, disputou-se todos os anos no Dom Pedro Victoria Golf Course, desenhado pelo saudoso Arnold Palmer.

O torneio de 1,75 milhões de euros em prémios monetários será o culminar no Iberian Swing da fase final da temporada, depois de três semanas seguidas em Espanha.