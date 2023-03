Reúna a família e os amigos venha participar na terceira edição do Plogging Challenge Portugal, em Albufeira, dia 15 de abril.

Albufeira associa-se à terceira edição do Plogging Challenge Portugal, uma atividade física amiga do ambiente, que tem vindo a obter uma adesão crescente a nível mundial, no sábado, dia 15 de abril.

«Enquanto corremos ou caminhamos podemos recolher o lixo que encontramos ao longo do caminho, basta uma luva e um saco reutilizável, é este o desafio», explica a autarquia.

O ponto de encontro está marcado para o edifício dos Paços do Concelho, às 9h15. Trata-se de um percurso circular, com saída (9h30) e chegada (12h00) em frente à Câmara Municipal de Albufeira.

O percurso, com uma distância total de 3,76 quilómetros (km), desenvolve-se no sentido nascente, pela Rua do Município, desce a rua ao lado do supermercado Modelo, por trás do Hotel Paraíso, em direção ao Parque de Vale Faro, onde se aproveita para recolher o lixo que aí se encontrar.

O grupo segue depois para a Praia dos Alemães até à Praia do Inatel, sobe pela Rua dos Oceanos e chega novamente em frente à Câmara Municipal, local onde está prevista a entrega dos certificados de participação.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, refere que «se trata de um evento que acarinhamos desde o início, uma vez que chama a atenção das pessoas não só para a necessidade do exercício físico ao ar livre, em contacto com a natureza, mas também para a consciencialização sobre o impacto do lixo nas nossas vidas e respetivas consequências negativas em termos ambientais».

Cristiano Cabrita, vice-presidente e responsável pelo pelouro do Ambiente, sublinha que «a qualidade de vida dos nossos munícipes, bem como a proteção e a sustentabilidade ambiental estão no topo das preocupações do município de Albufeira, por isso todas as iniciativas neste sentido são bem-vindas. É importante consciencializar as pessoas para a urgência de cuidarmos do nosso planeta, pelo que convidamos todos a participarem no evento».

Na primeira edição, em outubro de 2021, o Plogging Challenge Portugal mobilizou 244 voluntários em 22 localidades e nove distritos de Portugal, desde o Algarve até Bragança, prevendo-se que ano após ano, à semelhança do que acontece noutras partes do mundo, venha a captar, cada vez mais, o interesse de mais pessoas.

Para esta terceira edição, que decorre de 15 a 23 de abril, o projeto Plogging Santa Maria da Feira, responsável pela organização do evento, convidou todos os municípios portugueses, associações e Organismos Não-Governamentais (ONGs) ligados ao ambiente, empresas, juntas de freguesia, escolas, escuteiros e pessoas individuais.