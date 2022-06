Albufeira congratula FC Ferreiras e CBA pelos títulos conseguidos

Presidente da Câmara Municipal de Albufeira recebeu ontem o Futebol Clube de Ferreiras e o Clube de Basket de Albufeira, em reconhecimento pelos títulos alcançados.

José Carlos Rolo confessou sentir-se orgulhoso pela conquista das jovens equipas, «pois é um prestígio e um benefício para Albufeira, na medida que leva mais longe o nome do concelho». O autarca acredita que «os valores transmitidos aquando da formação desportiva vão resultar numa boa formação humana».

«Apoiar o desporto não é um gasto, muito pelo contrário, é um grande investimento que fazemos na juventude do nosso concelho, pois os valores transmitidos aquando da formação desportiva vão resultar numa boa formação humana», salientou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, durante a recepção aos dois clubes concelhios que somaram títulos de destaque na última temporada desportiva.

Este reconhecimento ocorreu ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O autarca fez questão de receber a equipa de atletas, treinadores, equipa médica e dirigentes, saudando-os com lembranças que simbolizam o apreço do Município pelo trabalho desenvolvido. Também dos clubes recebeu, em nome do município, lembranças como camisolas, galhardetes e fotografias das vitórias.

«É um prestígio saber-vos tão bem posicionados, e é motivo de orgulho para todos nós, pois vocês levam o nome de Albufeira cada vez mais longe», referiu o edil, congratulando todos «pelo esforço, empenho e dedicação a uma missão muito louvável».

Presentes nesta cerimónia simbólica estiveram as equipas do Futebol Clube de Ferreiras e o CBA – Clube de Basket de Albufeira.

O Futebol Clube de Ferreiras, recorde-se, sagrou-se campeão da 1.ª divisão de futebol Distrital de Seniores, garantindo a subida de divisão para o Campeonato de Portugal. Com mais de 600 atletas federados, dos quais 70 por cento com menos de 20 anos de idade, o FC Ferreiras representa quase 30 por cento da totalidade dos atletas federados do concelho.

O presidente da direção, António Colaço, expressou a gratidão do clube ao Município pelo apoio que tem sempre prestado e que «dará bons frutos, na formação de melhores cidadãos e cidadãs».

Por seu turno, o CBA – Clube de Basket de Albufeira ficou em 2.º lugar do Campeonato Nacional de Basquetebol da 2.ª divisão Zona Sul (CNB2) e subiram de divisão para o Campeonato Nacional de basquetebol da 1.ª divisão CNB1.

Marcos Bila, presidente e um dos fundadores do CBA disse ser «gratificante termos o reconhecimento do nosso trabalho» e recordou a criação da equipa de seniores, há dois anos, com a intenção de dar continuidade à formação dos atletas. Salientou ainda o projeto «mini-basket» que está a ser ministrado a 153 crianças das escolas do 1.º ciclo de Albufeira.

O vice-presidente da autarquia, Cristiano Cabrita, responsável pelo pelouro da Juventude e do Desporto, lembrou ainda Manuel Silva, outro dos fundadores do CBA, falecido no ano passado.

Refira-se que a Câmara Municipal de Albufeira tem apoiado estes e outros clubes, através de um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, que além da comparticipação financeira contempla ainda apoio logístico nas atividades, cedência de infraestruturas desportivas e disponibilização de transporte.