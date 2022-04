Albufeira: Arena Ataboeira recebeu etapa do Regional de Futevólei

Dupla da equipa farense 11 Esperanças acabou por triunfar.

A Arena Ataboeira, em Albufeira, recebeu no domingo, dia 24 de abril, a 4ª etapa do Campeonato Regional de Futevólei – Algarve 2022.

A organização, a cargo da Arena Ataboeira, do Futebol Clube de Ferreiras e da Federação Nacional de Futevólei, tinha expetativas «altíssimas que foram cumpridas. Houve muita animação e atividades diversas à mistura».

A etapa acabou por ser ganha pelo 11 Esperanças, clube do concelho de Faro que alinhou com a dupla David Peres e Djalmir Andrade, e que bateu na final a dupla do Futebol Clube de Ferreiras, formada por Fábio Murraças e Bruno Costa, em dois sets, por 18-11 e 18-14.

O terceiro lugar ficou entregue a Índio e Ricardo Pereira, do Imortal Desportivo Clube, enquanto a quarta posição foi de outra dupla do 11 Esperanças, formada por Raul Curvelo e Pepe Vieira.

Agora, o Campeonato prossegue em Albufeira, já no domingo, dia 1 de maio, no Bela Vista Sports Café, localizado perto da Avenida dos Descobrimentos/Rotunda dos Relógios. Será, de resto, a última etapa da competição antes da fase final, que está marcada para 8 de maio, na Beach Arena do 11 Esperanças, em Faro.