AIA anuncia um calendário «fervoroso» de para a temporada de 2022

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) anuncia um calendário «fervoroso» para a temporada de 2022 do desporto motorizado.

Com mais uma época de corridas a ser iniciada no mundo competitivo do desporto motorizado, o Autódromo Internacional do Algarve continua a sagrar-se como sendo um dos circuitos mais conceituados e desafiantes a nível mundial.

Posição essa reforçada, através da apresentação de um calendário «fervoroso» para 2022.

Não são dez, mas sim 14 corridas que prometem revolucionar e encher o circuito algarvio, bem como a região que receberá grandes fluxos turísticos em épocas tendencialmente mais baixas.

Abril será o mês estreante, num ano que promete ser o melhor dos melhores e onde as expetativas estão ao rubro. Ferrari Challenge, MotoGP e DTM serão as primeiras provas a inaugurar a «montanha-russa algarvia».

A prova mais aclamada pelo público, o Grande Prémio de MotoGP, regressa ao AIA pela quarta vez e decorrerá entre os dias 22 e 24 de abril, sendo a primeira prova do campeonato a decorrer na Europa, a quinta ronda de um total de 14 provas.

Na semana que seguinte «receberemos o DTM pela primeira vez, com novos formatos, corridas de apoio e muitas surpresas», diz a equipa do AIA.

Os meses de verão serão também marcados por vários eventos, como o Campeonato Nacional de Velocidade Motos, o Creventic 24H Portimão, o CRM Racing Weekend, entre outros.

Para dar as boas-vindas ao outono, o mês de outubro estará completamente lotado, com uma oferta múltipla e diversificada adequada a todos os gostos e idades.

Uma das provas mais desafiantes em duas rodas retorna ao circuito algarvio, o Mundial de Superbike, entre os dias 7 e 9 de outubro.

Segue-se-lhe o European Le Mans Series, a prova imprescindível para os apaixonados dos carros mais desportivos e velozes, entre 14 e 16 de outubro.

No entanto, não ficamos por aqui, pois para fechar o mês os típicos carros clássicos voltam a mostrar o seu valor no já conhecido Algarve Classic Festival.

Por fim, mas não menos importante o mês de novembro está reservado à 2022 Lamborghini World Final, a decorrer entre os dias 4 e 6.

Como habitual, no dia 11 de dezembro encerra-se o calendário de corridas do AIA, com o evento da Endless Sumer By Gedlich.

Competição regressa à pista do Kartódromo

Não podendo faltar, é também apresentado um calendário extremamente eclético e desafiante para o Kartódromo Internacional do Algarve contando com seis corridas, de renome nacional e mundial, divididas um pouco por todo o ano.

Desde o prestigiado e aclamado IAME Final Games, que reúne participantes de todo o mundo, aos karts mais velozes a competirem nas Finais Mundias de Rotax 2022.

Também os campeonatos mais importantes a nível nacional vão marcar presença no circuito a sul de Portugal.

Restrições aliviadas, o ano de 2022 não promete apenas na qualidade das corridas apresentadas, mas principalmente nas regras de utilização mais liberadas que entraram em vigor, com todos os eventos a serem realizados de forma presencial, com público e com um maior número de espetadores permitidos.

Certo é que em 2022 são só vantagens e não faltam bons motivos para se juntar ao Autódromo Internacional do Algarve para sentir de perto a adrenalina da competição, a velocidade e muita emoção.