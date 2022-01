AFA celebra centenário com novo livro, website e imagem renovada

Livro é da autoria de Armando Alves.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) assinalou de forma simbólica no sábado, dia 22 de janeiro, o seu 100º aniversário, com o hastear da bandeira na sede social e o corte de um bolo comemorativo, entre outras ações, numa cerimónia reservada, por conhecidas questões de saúde pública, aos membros da direção, aos presidentes dos restantes Órgãos Sociais e aos funcionários.

A celebração simbólica serviu também para dar a conhecer (está prevista uma apresentação formal numa fase mais positiva da pandemia) o livro «Associação de Futebol do Algarve – 100 anos», da autoria de Armando Alves.

A obra proporciona uma viagem pela história do futebol e do futsal na região desde 1882, quando se disputou, em Lagos, um jogo entre marinheiros ingleses, até aos dias de hoje.

Também no dia do seu Centenário, a Associação apresentou uma imagem renovada, aprovada por unanimidade em Assembleia Geral realizada no dia 16 de dezembro de 2021.

Segundo os responsáveis, «a nova imagem pretende focar-se na afirmação do Algarve, através de cores luminosas e formas que remetem para a sua História e, sobretudo, para o seu potencial natural e turístico, marca central da região».

O novo símbolo é composto por uma bola e 16 elementos gráficos, o número de concelhos que constituem a região.

Nesse sentido, foi também lançado um novo website da Associação de Futebol do Algarve, «primeira pedra de um novo ecossistema digital destinado a promover o futebol da região».