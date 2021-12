AF Algarve recolhe alimentos para ajudar Banco Alimentar Contra a Fome

Alimentos podem ser entregues na sede da Associação até dia 21 de dezembro.

A Associação de Futebol (AF) do Algarve renovou a parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve e está a promover, até ao dia 21 de dezembro, a recolha de bens alimentares não perecíveis «para ajudar quem mais precisa».

Os bens podem ser entregues até ao referido dia na sede da Associação, localizada no Complexo Desportivo da Penha, em Faro, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 18h00.

Todas as doações angariadas serão entregues ao Banco Alimentar no dia 22 de dezembro.