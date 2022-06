AF Algarve promove treino aberto para ajudar refugiados da Ucrânia

Interessados poderão fazer doações de bens durante o evento.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) vai realizar na próxima sexta-feira, dia 1 de julho, um treino de futebol aberto à comunidade ucraniana no Algarve para crianças e jovens dos seis aos 18 anos, a partir das 16h00, no Complexo Desportivo da Penha, em Faro, junto às Piscinas Municipais.

A iniciativa tem como objetivo ajudar os refugiados da Ucrânia que continuam a chegar ao Algarve, apoiando-os na sua integração nos vários setores da região, entre eles o desportivo, nomeadamente através da interligação com os clubes dos concelhos onde residam para que a prática regular de atividade física possa ser uma realidade.

Sob o mote Cada Clube, uma Família – Um plano para ajudar a Ucrânia, dinamizado pela Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol do Algarve pretende, desta forma, dar continuidade ao projeto a nível regional.

Será possível contribuir para a causa através da doação de vestuário e de bens alimentares não perecíveis durante o evento, que conta com o apoio da direção regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, Banco Alimentar do Algarve, Associação dos Ucranianos no Algarve e Centro Educativo e Cultural Luso-Ucraniano.