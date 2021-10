Abertas inscrições para cursos de treinadores de Surf em Aljezur

Aljezur tem vindo a afirmar-se como um dos destinos prediletos para a prática do Surf de iniciação, intermédio e avançado em Portugal.

Depois do sucesso alcançado nas edições anteriores, a Odeceixe Surf School Algarve Portugal e a Universidade Lusófona, com o apoio do município de Aljezur, voltam a promover os cursos de Treinadores de Surf Grau 1 e 2 em Aljezur.

As formações a realizar surgem na sequência do facto de Aljezur estar a afirmar-se como um dos destinos prediletos para a prática do Surf de iniciação, intermédio e avançado em Portugal.

«Sentimos a necessidade de acompanhar este desenvolvimento com a formação especializada na área do Surf», afirmou David Rosa, responsável da Odeceixe Surf School Algarve Portugal, em nota informativa.

As inscrições já estão abertas para os cursos que serão realizados debaixo da direção de Sandro Maximiliano.

Cursos esses que terão um corpo docente que envolve nomes bem cotados no seio da indústria do Surf portuguesa. Desde João de Macedo a João Valente, passando por Nuno Vitorino e Miguel Ruivo, entre outros.

O curso de Treinadores de Surf Grau 1, que já vai para a sua sexta edição, tem o seu arranque previsto para outubro/novembro de 2021 e decorrerá em regime pós-laboral à quinta e sexta-feira, entre as 18h00 e as 22h00. Haverá também aulas aos sábados de manhã/tarde.

Após o período de formação curricular de cada turma, será realizado um estágio com a duração entre 6 a 12 meses. O curso tem um total de 636 horas de contacto.

A propina tem o custo total de 800 euros e é paga em três prestações (300 euros no início do curso e 250 nas restantes duas prestações).

Quanto ao curso de Treinadores de Surf Grau 2, este também tem o seu arranque previsto para outubro/novembro do presente ano.

Será realizado em regime pós-laboral de segunda a quarta-feira, entre as 18h00 e as 22h00, enquanto à quinta-feira as atividades decorrerão na parte da manhã/tarde.

O curso será constituído por um total de 147 horas de contacto e tem um custo de 1000 euros, pago em três propinas. 400 euros no início do curso, seguindo-se duas propinas de 300 euros.