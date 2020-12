Abertas inscrições para Curso de Treinadores de Surf em Aljezur

A Odeceixe Surf School Algarve Portugal e a Universidade Lusófona voltam a promover o 3º Curso de Treinadores de Surf Grau 1 em Aljezur 2021.

Depois do sucesso da realização nos últimos anos do curso de Treinadores de Surf Grau 1 em Aljezur, e segundo a organização, houve a necessidade de fazer outro curso, pois ao numero de pessoas que aderiram assim como à qualidade e certificação do curso através da Universidade Lusófona.

Aljezur tem-se vindo a afirmar assim como um dos destinos prediletos para a prática do surf de iniciação e intermédio em Portugal e por isso «sentimos a necessidade de acompanhar este desenvolvimento com a formação especializada na área do surf», afirma David Rosa responsável da Odeceixe Surf School Algarve Portugal

É nesse sentido que surge na vila algarvia de Aljezur o «Curso de Formação de Treinadores de Surf Grau 1», através de uma parceria entre a Odeceixe Surf School e a Universidade Lusófona, com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur.

«O objetivo passa por dar mais qualidade, segurança e prestigio a quem procura o Algarve como destino de surf», acrescenta o responsável.

De salientar que este curso de surf tem o reconhecimento do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ).

Esta formação será realizada no inicio de 2021, de quinta-feira a sábado, em horário pós laboral.

As inscrições podem ser feitas através do site da Universidade Lusófona.

Após o período de formação curricular de cada turma, será realizado um estágio com a duração entre 6 a 12 meses.

Programa

Horário Previsto: Quinta e sexta-feira, pós-Laboral, das 19h00 às 22h00. Sábados, durante a manhã e tarde.

Propina: 850 euros (paga em três prestações)

Temas Curriculares: