Abertas as inscrições para o IV Trail na Rota da Perdiz em Martim Longo

Já estão abertas as inscrições para aquela que é a quarta edição do «Trail na Rota da Perdiz», uma prova de Trail Running que terá lugar em Martim Longo, no concelho de Alcoutim, no próximo dia 12 de novembro e que tem como complemento a opção da caminhada.

O Trail tem um percurso de 18 quilómetros (km) e uma idade mínima permitida de participação, maior ou igual a 18 anos. A Caminhada tem percursos de de 5 e 9 km e idade mínima maior ou igual a 12 anos, sendo que os menores de idade terão de ser acompanhados por um responsável maior de idade.

As inscrições estão abertas até 10 de novembro e podem ser feitas online. O valor da inscrição no trail é de 10 euros e tem um limite de 200 inscrições. A caminhada não necessita de inscrição, sendo gratuita e sem direito a lembrança.

Todos os pedidos de informação deverão ser solicitados por email (desporto@cm-alcoutim.pt ou Intervivos.actividades@gmail.com) ou via telemóvel (969 090 833 / 964 472 576).

A abertura do secretariado, localizado na zona de partida, junto à Piscina Municipal, em Martim Longo, está agendada para as 8h30. Às 9h20 será o briefing do Trail e a partida decorrerá pelas 9h30. Já o briefing das caminhadas está agendado para as 9h45 e a partida para as 10h00.

Às 12h45 será a entrega de prémios do Trail, no pavilhão principal da XIV Feira da Perdiz, em cujo programa está incluído o «IV Trail na Rota da Perdiz».

Quanto ao tipo de piso, o Trail será realizado em caminhos, trilhos, estradas florestais, ribeiras, escarpas, entre outros, e as caminhadas em asfalto e caminhos de terra batida.

O concelho de Alcoutim proporciona uma variedade de trilhos e percursos perfeitos para a prática do trail e outros desportos de natureza.

O «IV Trail na Rota da Perdiz» é uma organização da Associação Inter-Vivos em colaboração com a Câmara Municipal de Alcoutim.