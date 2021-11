Zoo de Lagos celebra 21 anos com lançamento de livro infantil

O Zoo de Lagos está em dupla festa. Não só celebra 21 anos de existência, como irá lançar um livro infantil, no domingo, dia 21 de novembro.

O livro é inspirado nos animais residentes e, mais importante ainda, no papel dos Zoos na Conservação da Vida Selvagem.

«Histórias do Zoo» é uma série de histórias escritas por Sofia Briosa e Scheltinga, educadora ambiental do Zoo de Lagos, que começou a criar estas histórias durante o primeiro confinamento, como uma forma de aproximar as crianças aos animais que ali vivem, passar uma mensagem sobre o papel e trabalho dos Parques Zoológicos, mas de uma forma lúdica; e continuar a promover a educação ambiental em tempos de quarentena.

«A festa de Aniversário dos 50 anos da Sra. Tortuga» é a primeira de uma série de 12 histórias.

Este primeiro capítulo é sobre uma tartaruga terrestre africana e a festa surpresa que os animais do Zoo lhe organizaram.

«Vem comer uma fatia de bolo com a família do Zoo, conhece a autora das histórias, e habilita-te a comprar o livro, não só com uma dedicatória personalizada, mas também com um desconto de 10 por cento, válido apenas neste dia tão especial para o Zoo de Lagos», convida a organização.

No dia 21 de novembro, a autora estará também presente na Mostra de Livros – Terras do Infante, evento organizado pela Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, no Armazém Regimental de Lagos.

Haverá uma apresentação às 16h00 de Susana Correia, com o seu livro «De Pernas P’ro Ar», seguido pelo primeiro capítulo das «Histórias do Zoo», às 17 horas.

