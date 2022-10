Walk & Art Fest regressa à aldeia de Barão de São João

A aldeia de Barão de São João volta a ser palco da Walk & Art Fest, desta vez para a sua quinta edição.

O concelho de Lagos volta a juntar caminhantes e apreciadores entre os dias 4 e 6 de novembro para a 5ª edição do «Barão de São João – Walk & Art Fest», com um programa diversificado de atividades gratuitas pensadas para vários públicos.

À semelhança das edições passadas, voltará a estar patente no evento uma exposição coletiva de 17 obras de 16 artistas.

Além disso, os participantes vão ter a oportunidade de fazer um percurso de quatro quilómetros, com ponto de partida no Centro Cultural de Barão de São João, que percorre caminhos entre o perímetro florestal e as ruas da aldeia.

No programa encontram-se 84 atividades divididas pelos três dias de evento: 42 caminhadas, quatro percursos de BTT, 14 atividades para crianças, 11 atividades de bem-estar e 10 workshops.

Para a edição deste ano, o evento conta com um espaço novo no centro da aldeia, o Barão ConVida, onde vão decorrer diversas atividades: poesia, projeção do documentário «Viver do Quê – Histórias de uma Vida de Trabalho no Feminino», mas também workshops de cianotipia e carimbos, yoga e meditação.

Como já é habitual, sábado à noite haverá concerto, este ano com Gustavo Miranda e José Martin, os «Vizinhos», numa fusão afro latino-americana.

Este é o festival ideal para quem procura atividade física aliada à descoberta da natureza, uma vez que as caminhadas propostas, de diferentes distâncias e níveis de dificuldade, abordam diversas temáticas e percorrem vários locais da freguesia.

Na programação encontra-se ainda um leque de atividades dedicadas aos mais novos, como yoga, peddy paper, caça ao tesouro, landart e uma pequena caminhada para família.

A 5ª edição do «Barão de São João – Walk & Art Fest» trata-se de uma parceria entre a comunidade artística local, com a organização conjunta da Câmara Municipal de Lagos e da Associação Almargem, tendo como sede o Centro Cultural de Barão de São João.

Juntam-se ainda as parcerias com empresas de animação turística e entidades oficiais, responsáveis pela dinamização de muitas destas atividades.

Tanto o programa como as inscrições ficam disponíveis a partir de amanhã, quinta-feira, dia 13 de Outubro, às 10h00, através do sítio do evento.

O festival pode também ser acompanhado através das redes sociais, Facebook e Instagram.