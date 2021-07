VRSA: Música Clássica regressa a Cacela Velha em agosto

Dois concertos em locais de interesse patrimonial.

O ciclo de concertos «Clássica em Cacela» regressa a Cacela Velha nos dias 4 e 9 de agosto, trazendo espetáculos intimistas em lugares de interesse patrimonial.

Nesta 10ª edição o ciclo terá dois concertos: Trio de Flautas do Algarve na Igreja de Cacela Velha (4 agosto, 21h00) e Recital de Piano com Vasco Dantas (Cemitério Antigo, 9 agosto, 21h00).

O Trio de Flautas do Algarve, constituído pelas flautistas algarvias Ana Figueiras, Filipa Oliveira e Teresa Matias, tem vindo a desenvolver o seu percurso profissional na área da música antiga, tendo como focos principais o desenvolvimento da performance historicamente informada e a dinamização da flauta de bisel na região.

A Igreja quinhentista de Nossa Sr.ª da Assunção, em Cacela Velha, reconstruída após o terramoto de 1755, «providenciará a acústica ideal para este concerto, onde se ouvirão obras de compositores conhecidos do período barroco», explica a Câmara Municipal de VRSA.

O pianista Vasco Dantas, cabeça de cartaz desta edição, estreou-se em 2019 num recital a solo no Carnegie Hall, em Nova Iorque, e em 2017 na Grande Sala do Conservatório Tchaikovksy de Moscovo, com a Chamber Orchestra Kremlin.

A sua discografia inclui quatro álbuns: Promenade (2015), Golden Liszt (2016), Freitas Branco (2019) e Poetic Scenes (2020). Em Cacela Velha irá apresentar obras de Debussy, entre outros compositores, com o mar e a Ria Formosa como pano de fundo.

O ciclo «Clássica em Cacela» é organizado pelo município de Vila Real de Santo António, em colaboração com a Algartes – Associação para a promoção e desenvolvimento da música erudita no Algarve, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

A entrada para o espetáculo no cemitério antigo terá um custo de 10 euros, enquanto que na igreja estará sujeita a um donativo.