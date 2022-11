A nova «Rota Literária Saramago no Algarve» será apresentada amanhã, sábado, dia 26 de novembro, em Vila Real de Santo António (VRSA).

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o município de Vila Real de Santo António assinalam, este sábado, dia 26 de novembro, o centenário do nascimento do Prémio Nobel da literatura José Saramago com o lançamento da «Rota Literária Saramago no Algarve» e a inauguração da exposição «Viagem fotográfica ao Algarve».

A iniciativa terá lugar às 16h00, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, e contará com a presença da diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira.

A «Rota Literária Saramago no Algarve» foi concebida por Diego Mesa, a partir do seu livro Viagem ao Algarve, inspirado em Viagem a Portugal de José Saramago e desenvolvida em colaboração com a associação 1/4 Escuro – Associação de Fotógrafos Amadores de Vila Real de Santo António, tendo por objetivo a criação de um conjunto de itinerários literários complementares aos existentes no Algarve.

A Associação 1/4 Escuro realizou uma recolha fotográfica dos locais visitados por Saramago, aquando da sua visita ao Algarve, em resultado da sua obra Viagem a Portugal.

A exposição «Viagem fotográfica ao Algarve» será exibida, posteriormente, nos outros 12 concelhos do Algarve, abrangidos pela viagem de Saramago (Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão e Portimão, Silves, Tavira e Vila do Bispo), e também pelos Ayuntamientos de Lepe e de Ayamonte, em Espanha.

Estes projetos constituem uma oportunidade para dar a conhecer um território que inspirou vários escritores, nomeadamente os lugares, os monumentos, as paisagens, os sabores e as gentes, mas também de promover o Algarve como destino de turismo literário.