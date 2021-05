Viviane recebe amanhã Prémio «Portugal a Descobrir Portugal» da SPA

Viviane vai receber o Prémio «Portugal a Descobrir Portugal» na comemoração do Dia do Autor Português e do 96º Aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), que irá decorrer amanhã, dia 25 de maio, às 18 horas, nas instalações da entidade.

Viviane foi agraciada em 2020 com o 1º Prémio «Portugal a descobrir Portugal» com a canção «Oh! Meu pequeno país».

O evento que este ano não terá público, ira ser transmitido em direto na Página de Facebook da SPA.

Viviane é uma cantora, compositora e letrista portuguesa nascida em França que iniciou a sua carreira musical no início dos anos 1990 com o grupo Entre Aspas.

Integrou os projetos Camaleão Azul, Linha da Frente e Rua da Saudade e participou em inúmeros discos de artistas nacionais.

O seu desejo de explorar outras sonoridades, levou Viviane a iniciar uma carreira a solo em 2005, na qual traçou um percurso firme e coerente, em que espelhou a sua ideia muito pessoal de uma música nova, sem fronteiras onde o Fado entrelaçado com outros géneros musicais, é revisto à luz de uma sensibilidade pop apurada, elegante e sofisticada à qual dá o nome de «Fado Mediterrânico».

A celebrar dezasseis anos de carreira a solo, Viviane é considerada a pioneira do estilo musical Fado Mediterrânico: fusão entre as sonoridades do fado com a guitarra portuguesa e a «chanson française» com o acordeão à qual se juntam o contrabaixo, as percussões e teclados.

Do seu repertório fazem parte canções com letras da sua autoria bem como poemas de autores portugueses consagrados.

No final de 2017 editou o disco «Viviane canta Piaf», uma homenagem à cantora francesa Edith Piaf.

Participou este ano no Festival da Canção a convite da RTP como autora, com o tema «Com um abraço».

Prepara atualmente o seu próximo CD de originais previsto para ser editado no final do ano.