Viviane desliga-se do «Mundo Digital» no interior do Algarve

Viviane publicou no passado dia 7 de setembro um novo single intitulado «Mundo Digital». Videoclip foi filmado no interior do Algarve.

Chama-se «Mundo Digital» é um tema que convida a desligar das novas tecnologias e a «aproveitarmos melhor o mundo que nos rodeia».

A cantora algarvia Viviane não tem «nada contra as novas tecnologias, precisamos delas e as nossas vidas melhoraram muito graças a isso, mas temos que aprender a equilibrar os dois mundos. Precisamos de nos voltar aproximar da natureza e ficar por vezes em silêncio, longe de todo o ruído que nos rodeia constantemente».

«Na minha opinião esse desligamento do mundo que nos rodeia, afeta o nosso equilíbrio emocional e até a nossa saúde a vários níveis. Todos temos que tomar consciência das consequências dos nossos atos e procurar viver as nossas vidas respeitando mais o nosso planeta e o mundo natural que nos rodeia até para entendê-lo melhor e percebermos como enfrentar o desafio das alterações climáticas».

Este novo videoclip de Viviane é, sobretudo, uma declaração apaixonada à Natureza. A artista fez questão «de gravar este videoclip neste Algarve desconhecido e ainda algo selvagem que tanto adoro, porque ele representa o Algarve autentico que eu encontrei quando cheguei a Portugal no início dos anos 1980. Foi a memória deste período da minha vida em que a natureza foi o meu escape para superar toda uma mudança profunda da minha adolescência, que me inspirou para compor esta canção».

O videoclip de «Mundo Digital» foi inteiramente gravado durante vários dias em diferentes locais do interior do Algarve onde as filmagens incidiram no concelho de Tavira na região de Cachopo e zona da Asseca e ainda no concelho de Loulé mais concretamente na zona da serra e em Alte na Queda do Vigário, durante o mês de maio.

Viviane é acompanhada pelos músicos João Vitorino (guitarra elétrica), Bruno Vítor (contrabaixo), Filipe Valentim (teclados) e convidou Bernardo Couto (guitarra Portuguesa) e o Coro infantil do Conservatório de Olhão.