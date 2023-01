Vila Real de Santo António celebra o Centenário do Farol

O Farol de Vila Real de Santo António (VRSA) completa 100 anos na sexta-feira, dia 20 de janeiro.

O Farol de Vila Real de Santo António (VRSA) completa 100 anos na sexta-feira, dia 20 de janeiro e, para assinalar esta data histórica, a Direção Geral da Autoridade Marítima e a Câmara Municipal vão desenvolver um vasto leque de atividades integradas nas comemorações do Centenário.

O farol de VRSA será naturalmente o centro destas celebrações, com especial destaque para o dia 20 de janeiro, data em que terá lugar a cerimónia protocolar de descerramento da placa alusiva ao Centenário.

De forma a alargar a participação da comunidade nas comemorações, o farol vai estar aberto ao púbico em geral, entre os dias 16 e 19 de janeiro, durante o período da tarde. As visitas serão divididas por três grupos: 14h00, 15h00 e 16h00 e a inscrição deverá ser feita, de forma presencial, na chegada ao local.

A 19 de janeiro, as memórias do farol serão discutidas numa tertúlia histórica intitulada «Memórias do Farol de VRSA: À conversa com Fernando Pessanha, Neto Gomes e José Cruz», pelas 18h00, no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes.

Já no dia 20, a Associação ¼ Escuro – Associação de Fotógrafos Amadores de VRSA e a Câmara Municipal de VRSA vão lançar à população o desafio fotográfico «100 anos do Farol de VRSA», com o objetivo de continuar a imortalizar a perspetiva do público sobre o farol.

O desporto está igualmente integrado nestas comemorações através da organização do «Open de Padel Centenário do Farol de VRSA», no dia 21 de janeiro, às 9h00, no Padel Clube VRSA.

A Associação Naval do Guadiana também participará nas atividades com a organização das «Regatas de Vela Ligeira Centenário do Farol de VRSA», no dia 28 de janeiro. O evento desportivo, constituído por quatro regatas de vela ligeira, nas classes Optimist e Laser, tem início marcado para as 11h00.

No âmbito das celebrações do Dia da Cidade de VRSA, em maio, será ainda realizada uma exposição cronológica, temporária e evocativa que irá incluir fotografias, vídeos e algumas peças do espólio da Marinha Portuguesa, assim como a emissão de um Postal Inteiro com Carimbo Comemorativo.

As comemorações do Centenário do Farol evidenciam o seu simbolismo através da divulgação da cultura, da profissão de faroleiro e da história dos faróis e salientam a importância desta infraestrutura como equipamento operacional da Direção Geral da Autoridade Marítima.

O Farol de VRSA é hoje um dos mais relevantes monumentos do município e oferece uma vista deslumbrante sobre a serra e sobre o mar, alcançando o Rio Guadiana, a Mata Nacional das Dunas Litorais, a Baía de Monte Gordo e o litoral da Andaluzia.

A estrutura representa um marco na costa leste do Algarve, servindo ainda hoje como um ponto de referência à navegação de embarcações em águas portuguesas e espanholas com a sua torre de 46 metros e um alcance de 48 quilómetros.