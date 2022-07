Vila do Bispo: Ciclo de concertos leva Jazz ao Forte do Beliche

Município de Vila do Bispo e a Orquestra de Jazz do Algarve apresentam, neste mês de julho, um ciclo de concertos no Forte de Beliche, em Sagres.

Trata-se do projeto «Beliche Jazz», onde aos sábados, às 17h00, há lugar a «um fim de tarde diferente, com boa música e uma magnífica paisagem que convida a ficar», segundo o município de Vila do Bispo.

Assim, os concertos Air String Duo, StandArts Trio, Turning Point Quartet e Latin Flavours, agendados para os dias 9, 16, 23 e 30 de julho, respetivamente, apresentam-se com uma programação preenchida por formações diferentes, compostas por músicos da Orquestra de Jazz do Algarve.

Destaque para o último espetáculo, composto pela formação completa da Orquestra de Jazz do Algarve que apresenta Latin Flavours, pela voz de Luanda Cozetti (Brasil) e a percussão de Osvaldo Pegudo (Cuba).

Os bilhetes já estão disponíveis na Ticketline ou na Câmara Municipal de Vila do Bispo, nos serviços de tesouraria, nos dias úteis das 9h00 às 15h00.

Programa:

9 julho – Air String Duo com Hugo Alves e Vasco Agostinho

16 julho – StandArts Trio com Leon Baldesberger, Maximiliano Llanos e Luís Henrique

23 julho – Breaking Point Quartet com Léo Vrillaud, Hugo Santos, Filipe Sequeira e Diogo Costa

30 julho – Latin Flavours com Luanda Cozetti&Osvaldo Pegudo e a Orquestra de Jazz do Algarve.