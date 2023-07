VIII Encontro de Etnografia Amendoeiras em Flor em Altura

O VIII Encontro de Etnografia Amendoeiras em Flor, que acontece em Altura, sábado, dia 29 de julho.

Altura volta a ser o palco de mais uma mostra de etnografia, recebendo a 8ª edição do Encontro Etnográfico Amendoeiras em Flor, este ano com o «Tributo ao Povo» subordinado ao tema «Mães de Leite».

O encontro irá realizar-se no sábado, dia 29 de julho e terá lugar na Zona de Lazer da Avenida 24 de Junho, às 21h30.

Ao longo dos últimos anos, o Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor tem vindo a habituar o público com grupos de referência do panorama do folclore e da etnografia nacional e este ano não será diferente.

Estarão em palco o Rancho Folclórico Ribeira da Celavisa (Arganil, Coimbra), o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arouca (Viseu), o Grupo Folclórico Etnográfico Modas da Nossa Terra (Ilha Terceira, Açores) e o grupo anfitrião, o Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor.

Um dos destaques deste Encontro Etnográfico é ter todos os anos um «tributo ao povo», que pretende reavivar a memória e valorizar a identidade cultural da comunidade. Esta edição é dedicada às «mães de leite», mulheres que noutros tempos ajudavam a amamentar outros bebés que não os seus, garantindo a subsistência de tantos recém-nascidos.

O VIII Encontro Etnográfico Amendoeiras em Flor é uma organização da Associação Cultural Amendoeiras em Flor, apoiada pela Câmara Municipal de Castro Marim e Juntas de Freguesias do concelho, Fundação INATEL, Federação do Folclore Português, Direção Regional de Cultura do Algarve e comércio local.