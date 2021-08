Ventania cultural Bezaranha sopra forte na segunda quinzena da agosto

Bezaranha: Ventania cultural anima o verão algarvio na segunda quinzena de agosto.

Depois do sucesso das ações anteriores, os «Ventos que vêm por bem», projeto cultural que reúne a AMAL, os 16 municípios algarvios e a Direção Regional da Cultura – prometem continuar a estimular a oferta cultural do Algarve.

Oficinas e exposições de arte, concertos, caminhadas culturais e muito mais.

Bezaranha não abranda e, na segunda metade de agosto, proporciona experiências culturais diversificados aos algarvios e a todos aqueles que, por esses dias, visitam o sul do país.

A 19 de agosto, o Forte do Beliche, em Sagres, acolhe a exposição de artes plásticas «Criações do Vento», que integra obras de oito artistas residentes em Vila do Bispo e é inspirada na relação emocional que une os seus criadores a este território e às suas gentes. O projeto multidisciplinar «Eis o Algarve», uma fusão de música, dança e multimédia, também passa pelo Forte no dia 28 e, antes disso, no dia 21, está em destaque na Ilha da Culatra.

A Biblioteca Municipal de Olhão vai acolher duas Oficinas de Arte. Uma delas com Dário Silva, sob o tema «O Grafite» e a outra com Andreia Arrais, onde é dada formação sobre as «Técnicas de Cor – Utilização do Lápis de Cor». As artes visuais têm lugar nos dias 16 e 23 de agosto.

Em Vila Real de Santo António, o Centro Cultural António Aleixo é palco de duas iniciativas do Guadiana Jazz. O primeiro espetáculo, dia 22, é All About Jazzy e o segundo, dia 29, tem os Leon Meersalz como protagonistas. Vila Real de Santo António é também palco, no dia 28 de agosto, do Final do dia na Safra Sal – caminhada cultural pelas salinas.

A sétima arte não é esquecida e, depois do sucesso das últimas edições, o Cinema na Rua marca agora presença em Cacela Velha, no dia 27 agosto, com o documentário Honeyland – A Terra do Mel, de Tamara Kotevska.

O GeoPalcos regressa a Paderne no dia 28 de agosto, agora pelas vozes de Paulo Fernandes e Cristina Chaves, com o foco no reportório da poesia popular local, conjugado com linguagens musicais do fado e pop-rock.

O projeto Algarve – Programação Cultural em Rede resulta de uma candidatura que a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve submeteu, no âmbito do Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020), aprovada a 30 de dezembro de 2020. O investimento total do projeto é de 800 mil euros, financiado pelo PO CRESC ALGARVE 2020 e pelo FEDER- Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.