Vem aí mais uma edição do Festival de Jazz de Moncarapacho

MonJazz – Festival de Jazz de Moncarapacho está de regresso nos dias 1,2 e 3 de julho para a sua 7ª edição, depois de dois anos de interregno devido à pandemia COVID-19.

O palco, instalado em frente à Igreja da Misericórdia, na Praça da República, em Moncarapacho, receberá nomes do jazz algarvio e nacional, com espetáculos a partir das 21h45 e com entrada livre.

O festival abre no dia 1 de julho, sexta-feira, com o grupo «The Tavares Jazz Band», um quarteto formado há três anos no Algarve e constituído por Lídia Brandão (voz), Fernando Tavares (piano), Cris Julian (baixo) e Thiago Monteiro (bateria).

Esta formação tem uma forte influência da música brasileira e do jazz e propõe um resgate desses dois estilos, trazendo uma nova roupagem, com novos arranjos e releituras, mas sem perder a essência de ambos, priorizando sempre a qualidade e a possibilidade de criação.

No sábado, dia 2 de julho, é a vez do projeto «Elis & Eles – Tributo a Elis Regina» subir ao palco, numa homenagem à consagrada cantora e à música popular brasileira, pela voz da fusetense Sara Badalo, que recentemente participou no programa da RTP «The Voice». A restante banda é composta por Marcos Badalo (guitarra), Leonardo Tomich (bateria) e Léo Vrillaud (piano).

O festival encerra no dia 3 de julho, domingo, com «Moncarapacho Ensemble». Paula Rocha, mentora do projeto, é natural do Porto e reside em Moncarapacho há vários anos.

Iniciou a sua formação musical na Escola de Música do Conservatório Nacional, tendo também frequentado diversos workshops na Fundação Calouste Gulbenkian. Desenvolveu ainda trabalhos de composição para teatro, animação, curtas-metragens e dança.

Pianista de reconhecido valor, será acompanhada neste projeto «Moncarapacho Ensemble» por Genoveva Faísca (voz e percussões), Hélder Mendão (guitarra) e Marcelo Araújo (bateria). O projeto propõe viajar pela world music, numa abordagem free-jazz, de todos os estilos musicais.

A organização do Monjazz está a cargo da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com o apoio do município de Olhão, da Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho e da empresa Viveiros Monterosa.