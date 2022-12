Vandoma Ensemble dá concerto de Natal em VRSA

Vandoma Ensemble dá concerto de Natal na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, em Vila Real de Santo António (VRSA), amanhã, às 21h30.

A Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, em Vila Real de Santo António, recebe, esta quarta-feira, dia 28 de dezembro, às 21h30, o concerto «Visões da Encarnação – concerto para este tempo de Natal».

O espetáculo é levado a palco pelo Vandoma Ensemble – Ensemble vocal da Sé Catedral do Porto e conta com a direção musical de Pedro Monteiro, maestro, compositor e investigador natural de VRSA.

A seleção musical inclui um conjunto de obras corais a cappella escritas nos últimos 60 anos, nomeadamente de Francis Poulenc, Arvo Pärt e John Tavener, oferecendo distintos olhares sobre o Mistério do Natal.

A iniciativa tem entrada livre e é promovida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e pelo Cabido Portucalense (Diocese do Porto).

Programa

Francis Poulenc (1899-1963)

Quatre motets pour le temps de Noël (1951-52)

I. O Magnum Mysterium

II. Quem vidistis pastores dicite

III. Videntes Stellam

IV. Hodie Christus natus est

Arvo Pärt (1935)

Magnificat (1989)

Nunc dimittis (2001)

Wich was the Son of… (2000)

John Tavener (1944-2013)

The lamb (1982)

Today the Virgin (1989)

A nativity (1987)

God is with us – Christmas proclamation (1987)

Vandoma Ensemble

Sopranos

Eva Braga Simões

Raquel Mendes

Sofia Serra

Altos

Gabriela Braga Simões

Nélia Gonçalves

Francisca Djacabi

Tenores

Fernando Guimarães

André Lacerda

Tiago Sousa

Baixos

Nuno Mendes

João Barros da Silva

Ricardo Torres

Direção Musical

Pedro Monteiro

Doutorado Summa cum Laude em Teoria e Análise Musical, pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa – Porto (2013). Mestrado em Musicologia, pela Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Valladolid (2009). Licenciado em Música Sacra (dupla licenciatura pré-Bolonha em Direção de Coro e Órgão) pela Escola das Artes da UCP-Porto (2003). Frequentou estudos pós-graduados (Postgraduale Studiengänge mit künstlerischer Diplomprüfung) em Órgão – diploma de concerto – na Hochschule für Kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik de Regensburg.

Como investigador, tem realizado atividade sobre música sacra contemporânea, tendo estudado, em particular, compositores como G. Ligeti e O. Messiaen e desenvolvido um modelo analítico especialmente destinado a superfícies sonoras intrincadas.

Como maestro, tem-se dedicado à música antiga, com a criação do EAnsemble e a realização de várias primeiras audições modernas, e à música contemporânea, com estreias nacionais e absolutas, bem como diversas gravações.

Recentemente, dirigiu a Passio de Arvo Pärt, o Proverb de Steve Reich e ainda Scotoma Cintilante de Jonathan Saldanha, obra com que se estreou no Teatro Nacional de São Carlos e que acabou de gravar para o Folkwangmuseum em Essen, Alemanha. Como compositor, escreveu a banda sonora original para o filme Pathos de Vasco Araújo e coescreveu com Jonathan Saldanha I/XI, que esteve em exposição na Extensão do Romantismo do Museu da Cidade do Porto.

Como organista, realiza concertos nos mais variados formatos, em Portugal e no estrangeiro e, durante o último ano, diariamente, na Sé Catedral do Porto.

Realizou atividade docente no Conservatório Regional do Algarve, na Escola Profissional de Música de Espinho, onde foi maestro assistente da Orquestra Clássica de Espinho e na Universidade do Minho. Foi também docente na Escola das Artes da UCP – Porto, no Mestrado em Direção de Coro da Universidade de S. José – Macau e coordenador da Pós-graduação em Música Sacra da FT/EA da UCP-Porto. Adicionalmente, foi também investigador integrado no Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) da Escola das Artes da UCP-Porto (2013).

É professor de Direção Coral e Instrumental na Escola Superior de Artes e Espetáculo do Porto.