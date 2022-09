A Fortaleza de Sagres acolhe, a partir de hoje, a exposição de fotografia «Último Posto de Fronteira» de Jorge Marques.

A Fortaleza de Sagres acolhe, de 10 de setembro a 4 de outubro, a exposição de fotografia «Último Posto de Fronteira», um trabalho de Jorge F. Marques que dá a conhecer o território de Vila do Bispo durante o período de confinamento.

A inauguração terá lugar no dia 10 de setembro, pelas 18h00, na sala multiusos do monumento, com a presença do fotógrafo.

A exposição é promovida pela Associação Questão Repetida, com o apoio da Direção Geral das Artes, em colaboração dos alunos do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo, e pode ser visitada na sala multiusos da Fortaleza de Sagres durante o horário de abertura do monumento.

Sobre o nome escolhido para a exposição, o autor explica que por muito tempo chamou à zona de Vila do Bispo o «Último Posto de Fronteira» devido a «um clima e uma paisagem únicos, um Algarve diferente e dicotómico, um ponto de passagem, de visita, ocasionalmente de fixação».

Na sinopse da exposição, Jorge Marques conta que «entre os que aqui permanecem encontramos um pouco de todo o mundo. Este projeto é um retrato desse mundo especial e sobre um período único nas nossas vidas. Sobre a paz que uns miúdos, que conheci nos seus 11 anos, me ajudaram a encontrar no último posto de fronteira onde vivi. Com tudo o que para mim importa, a família, e o que aprendemos a chamar casa, tão fulcral que o espaço é para o nosso bem-estar».

Jorge F. Marques, nasceu em 1973, e embora não tenho chegado cedo à fotografia, como conta na sua biografia, tem já um extenso currículo, com destaque para os trabalhos desenvolvidos com a Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise e a Fidelidade France, em Paris, a Toyota Salvador, no Porto, e também com o Centro de Ciência Viva de Lagos.

Fotografou alguns importantes projetos, como a campanha Urban Art, que concretiza um trabalho de Joana Vasconcelos, a performance «Mar Português», para o Harmattan Teather, de Nova Iorque, ou os «Guias de Geologia e Paleontologia Urbana de Faro, Tavira e Lagos».

Colabora com a Questão Repetida – Associação, tendo participado em projetos multi-colaborativos entre diferentes disciplinas artísticas, como a música, o vídeo, a ilustração e a fotografia, que resultaram nos espetáculos «Elementos», «Lugar», e nas exposições «Polaridade» e «Trechos», sempre com o Barlavento algarvio como cenário e inspiração.