UAlg abre Ano Académico com concerto da Orquestra Clássica do Sul

Concerto tem entrada gratuita.

A Universidade do Algarve (UAlg) vai celebrar a Abertura do Ano Académico 2021/22 com um concerto da Orquestra Clássica do Sul, que terá início às 21h00 de sexta-feira, dia 8 de outubro, no Grande Auditório do Campus de Gambelas.

A iniciativa, que é aberta a toda a comunidade académica e à população em geral, pretende dar as boas-vindas aos novos alunos, assegurando, assim, «a sua plena integração não só na vida universitária, mas também cultural das cidades e da região que os acolhe».

A Orquestra interpretará obras de autores como Mozart, Dvorák e Beethoven e será dirigida pelo jovem maestro Martim Sousa Tavares.

O concerto é de entrada livre, mas está sujeita à lotação da sala. Para acesso ao concerto é obrigatório o uso de máscara e apresentação de certificado digital COVID-19, ou teste negativo realizado nas 48 horas anteriores ao espetáculo.