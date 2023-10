«Travessia» convida a audiowalk na Horta da Areia em Faro

Festival Encontros do DeVIR propõe «Travessia» com recurso a um audiowalk, desde o Teatro das Figuras até à Horta da Areia, em Faro.

Uma caminhada dividida em sete estações, que começa no Teatro das Figuras, compreende uma viagem de barco na Ria Formosa e termina em Festa, no bairro da Horta da Areia, com comes e bebes e um concerto de música cigana, é a proposta do Festival Encontros do DeVIR, para dias 14 e 15 de outubro, em Faro.

«Travessia» é um espetáculo itinerante, no formato de audiowalk, que cruza não só a geografia de Faro, como os imaginários e os contextos de dois grupos distintos de mulheres. Da sobreposição de ambos, nascem tensões e pontos comuns que permitem mapear a cidade através das vivências partilhadas ao longo do processo de criação», explica associação DeVIR.

Este audiowalk, dirigido por Miguel Ponte, Nuno Preto e Teresa Vaz, permite ao espectador uma viagem por diferentes paisagens sonoras e poéticas, ora sublinhando o percurso, ora homenageando as vidas das mulheres envolvidas neste projeto.

O ponto de partida, ou a primeira estação desta viagem é o Teatro das Figuras. Guiados pelas intérpretes, os participantes são convidados a percorrer um caminho ao longo da Ria Formosa e a parar em diferentes «estações» feitas de corpos, de palavras e de possibilidades, numa viagem sonora imersiva, inspirada nas falas, nos sons e nos imaginários das pessoas.

No sábado, há uma sessão às 16h00. Repete no domingo, às 10h30 e 16h00. A participação tem um custo de oito euros. A lotação é limitada e as reservas podem ser feitas por contacto telefónico (289 828 784/ 96 847 82 17) ou email (devir-capa@devir-capa.com).