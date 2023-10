Tony Carreira visita Refood Faro e dá concerto solidário

Tony Carreira vai visitar a Refood Faro, no domingo, dia 15 de outubro, às 16h30, antes do concerto solidário no Teatro das Figuras.

No âmbito da celebração dos 20 anos da Missão Continente, Tony Carreira vai visitar a Refood Faro, no dia 15 de outubro, às 16h30, antes do concerto solidário que se realizará, no Teatro das Figuras, às 22h00.

Faro vai acolher o penúltimo concerto da «Tour por Todos», num total de 10 concertos solidários com Tony Carreira, para celebrar os 20 anos de apoio e ligação à comunidade. Metade do valor de cada bilhete reverte para a Associação Sara Carreira e a outra metade para uma instituição local que, neste caso, é a Refood Faro.