Tó Trips Trio apresenta «Popular Jaguar» em Vila Real de Santo António

O Centro Cultural António Aleixo recebe, no dia 10 de junho, pelas 22h00, o artista Tó Trips, que vem a Vila Real de Santo António apresentar «Popular Jaguar», o seu terceiro álbum a solo lançado este ano pela Revolve.

O músico inspirou-se no jaguar, animal que se movimenta na sombra, para daí erigir pequenas histórias instrumentais naquele que é o seu trabalho mais autobiográfico e o primeiro a ser lançado após os Dead Combo.

«Popular Jaguar» mostra, na capa, o guitarrista na sombra, como a figura que reconhecemos mas nunca delineamos na sua plenitude.

É um disco de mistérios, silêncios e lugares, onde existem referências geográficas («L.A. Chet», «Napoli Blue Dreams» ou «Nazaré em Câmara Lenta»), alusões à transcendência («O Processo de uma Aparição» ou «Deus do Vento») e situações bem concretas do quotidiano («Dançar em Frente ao Espelho» ou «Amor em Tempos Fodidos»), num mosaico vivido e pleno de lirismo, numa tessitura de acordes dolentes e notas que cortam com tudo aquilo que possa soar superficial.

Os bilhetes têm o valor de 8€ e podem ser adquiridos online e no Centro Cultural António Aleixo, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, ou no dia do espetáculo, a partir das 19h30.

O concerto está integrado no ciclo «Sons de Dentro, uma iniciativa da Câmara Municipal de VRSA que integra a programação regular do Centro Cultural António Aleixo.

O músico Tó Trips soma praticamente quatro décadas de ofício dedicadas à guitarra, tendo iniciado o seu percurso nos Amen Sacristi, em plena era do Rock Rendez-Vous, passando depois pelos Santa Maria, Gasolina em Teu Ventre. Na década de 1990 criou os Lulu Blind e, anos mais tarde, foi também um dos fundadores dos Dead Combo.

«Guitarra 66» foi o seu primeiro trabalho a solo, em 2009, editado pela Mbari, enquanto expandia a sua linguagem musical através de colaborações pontuais e projetos como «Timespine», ao lado de Adriana Sá e John Klima.

Também pela Mbari, em 2015, lançou o seu segundo disco a solo, «Guitarra Makaka – Danças a um Deus Desconhecido», álbum gravado à guitarra Resonator, instrumento habitualmente conotado com os blues via Bukka White.