Tiago Bettencourt toca esta noite no Castelo de Silves

No âmbito das comemorações do Dia do Município, o Castelo de Silves vai receber um concerto com músico Tiago Bettencourt, hoje, sexta-feira, dia 03 de setembro, às 22h30.

O ex-vocalista da banda Toranja, conhecido pelo mega sucesso do tema «Carta», integrado no álbum «Esquissos», encerra as comemorações deste dia, com um concerto onde revisitará a sua carreira discográfica, com particular destaque para o álbum «2019 Rumo ao Eclipse», o sétimo da sua carreira.

A acompanhá-lo Tiago Bettencourt conta com João Lencastre na bateria, João Bernardo no piano e teclados, Pedro Branco na guitarra, João Hasselberg no baixo.

Homenagem a personalidades do concelho

O município de Silves promove, no Dia do Município, 03 de setembro, a cerimónia de homenagem a personalidades do concelho, com a atribuição de prémios de reconhecimento municipal.

O evento decorre no Castelo de Silves, com início às 21h00, e constitui-se como um momento privilegiado de homenagem e reconhecimento a personalidades que se destacaram, nas áreas da Arte e Cultura, Literatura, Desporto e Educação.

Museu Municipal de Arqueologia comemora aniversário

O 31.º aniversário do Museu Municipal de Arqueologia de Silves (MMAS) é comemorado no próximo dia 03 de setembro, data em que se celebra o Dia da Cidade.

A data será assinalada com entradas gratuitas ao longo de todo o dia e a possibilidade de usufruir de visitas guiadas e gratuitas nos seguintes horários: 10h30; 11h30; 15h30 e às 16h00. A atividade «Gostas de quizzes?» dirigida ao público em geral e famílias vai decorrer entre as 10h00 e as 18h00.

O MMAS foi inaugurado em 1990, tendo sido construído em torno do admirável Poço-Cisterna Almóada dos séculos XII-XIII – descoberto após escavações arqueológicas decorridas nos anos 1980 e hoje classificado como Monumento Nacional – que se tornou a peça central da coleção e do discurso expositivo.

Integra, também, a muralha da cidade do mesmo período, funcionando, assim, não só como um museu onde as coleções expostas são muito significativas, mas também como uma joia do património islâmico em Portugal.

Apresentação do livro «Maria Keil»

O Município de Silves promove a apresentação do livro «Maria Keil» de Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço, hoje, dia 03 de setembro, pelas 18h30, no Largo Conselheiro Magalhães de Barros, junto ao painel da artista plástica.

Nascida em Silves a 09 de agosto de 1914, Maria Keil frequentou o curso de Pintura da Escola de Belas Artes de Lisboa.

Destacou-se nas áreas de ilustração, pintura e design, mas é conhecida, principalmente, pelos azulejos que embelezam a cidade de Lisboa. llustrou numerosas obras, nomeadamente livros para crianças. Fez desenhos para as coletâneas sobre Bernardim Ribeiro, Castro Alves, Olavo Bilac e Tomás António Gonzaga, integradas na coleção «As mais belas poesias da língua portuguesa».

Para que todos possam relembrar a artista, no início do ano letivo, o livro «Maria Keil» será oferecido a todas as bibliotecas dos agrupamentos de escolas, bem como a todos os alunos do 1.º ciclo.

Esta iniciativa, que integra as comemorações do Dia do Município de Silves, conta com a presença dos autores e constitui uma homenagem a uma das mais ilustres personalidades de Silves.