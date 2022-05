Tavira recebe no próximo sábado, dia 4 de junho, um workshop e um concerto peculiares, inseridos no Central Artes – Programação Cultural em Rede.

Assim, entre as 10h00 e as 12h00 realiza-se no Mercado Municipal o workshop «Construção de instrumentos musicais com vegetais», seguindo-se, às 21h30, no Mercado da Ribeira, o espetáculo «The Vegetable Orchestra».

No workshop, os grandes mestres da «música vegetal» irão partilhar os seus segredos ao ensinar a ouvir e sentir os vegetais, assim como a transformá-los em instrumentos musicais.

Num ambiente de trabalho criativo, é aprofundado o entendimento desta arte específica com os músicos, que revelam os bastidores deste processo «fascinante e criativo».

As oficinas destinam-se a crianças com idade superior a 10 anos (dado que irão trabalhar com facas e brocas) e adultos, com um máximo de 20 participantes.

Mais tarde, às 21h30, no Mercado da Ribeira, os austríacos «The Vegetable Orchestra» apresentam-se com instrumentos musicais produzidos com vegetais frescos, criando um universo musical diferenciador e esteticamente único.

Os interessados em participar no workshop deverão formalizar a sua inscrição através de e-mail, indicando nome, data de nascimento, número de cartão de cidadão e contribuinte.