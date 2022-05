The Threw apresentam originais no Clube de Tavira

Banda de rock brasileira The Threw dará um concerto em duas partes e em dois espaços diferentes do Clube de Tavira.

O trio brasileiro The Threw vai apresentar pela primeira vez ao vivo, músicas originais que farão parte do seu novo projeto, amanhã, sábado, dia 28 de maio, às 19 horas no Clube de Tavira.

O concerto, coorganizado pelo Clube de Tavira e a Associação Plutão de Verão, está inserido no programa cultural «Viva a Primavera», promovido pelo município de Tavira e pelas associações culturais do concelho.

«O espetáculo será dividido em duas partes», revelam Filipa Teixeira e Diogo Simão, representantes das entidades organizadoras.

«A primeira parte será dedicada aos originais da banda, com uma ambiência única na história do Clube. A segunda será no exterior, para aproveitarmos o Pôr do sol e deixarmos que a banda surpreenda o público com a sua energia contagiante».

A performance das músicas originais será gravada ao vivo, para posterior divulgação online.

«Não só uma banda local passa a ter um registo de qualidade da interpretação das suas músicas, como mostramos o potencial do Clube de Tavira para ser o catalisador do crescimento de projetos como este. Estamos muito entusiasmados com este formato e com esta parceria. Esperamos que o projeto possa ter continuidade, pois enquanto associações, continuamos a depender de apoios para concretizar iniciativas de interesse público como esta», afirmam.

Segundo os organizadores do concerto, a banda The Threw «é uma força musical que não pode ser ignorada. Ao ouvir este trio brasileira, que atualmente vive em Portugal, é impossível não balançar. É evidente que a missão destes músicos é servir o mundo com a sua energia e o desejo de fazer com que as pessoas se divirtam e celebrem a vida».

A banda nasceu nas ruas, onde é necessário cativar para que o público decida ficar. Os rapazes trazem elementos do rock clássico (Beatles, Elvis, Chuck Berry, Johnny Cash, Bob Dylan) em suas canções, mas também da própria música brasileira (Rita Lee, Raul Seixas, Mutantes, Tim Maia, Roberto Carlos).

«O produto desta mistura, energia e autenticidade é o que mais caracteriza a banda Depois de interpretarem o rock clássico à sua maneira, desde as ruas de Portugal até concertos privados para marcas como a Chanel em Madrid, é hora da banda The Threw mostrar ais algarvios suas próprias composições: músicas fáceis que tratam da vida, do amor e da verdade».

A banda é formada por Andrei Serotini (guitarra e voz), Rodrigo Silva (baixo e voz) e Allan Abade (cajon e percussão).