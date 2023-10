Teresa Ramos mostra Cerâmica no Museu Municipal de Faro

Teresa Ramos (Tavira, 1953), vai mostrar Cerâmica no Museu Municipal de Faro. Exposição do novo ciclo Reset.23/24 da Artadentro.

Inicia agora Reset.23/24, o novo ciclo de exposições de arte contemporânea organizado pela Artadentro em colaboração com o Museu Municipal de Faro, com a inauguração simultânea das exposições: Teresa Ramos – Cerâmica e Colisor, uma exposição do Colectivo Artadentro.

Teresa Ramos(Tavira, 1953), reside em Faro onde tem o seu atelier. Com formação artística no Ar.Co em Lisboa, onde estudou Desenho e concluiu o Curso Avançado de Artes Plásticas, escola onde também realizou o Plano de Estudos Completo em Cerâmica que veio a ser determinante na sua carreira.

De facto, é na cerâmica, sobretudo com a utilização de técnicas de porcelana líquida, que Teresa Ramos encontra a sua forma predilecta de expressão.

Nesta mostra no Museu Municipal de Faro, o público terá a oportunidade de apreciar a obra de uma das mais importantes ceramistas contemporâneas portuguesas, com peças realizadas no seu característico estilo orgânico ao longo dos anos, juntamente com a sua produção mais recente, além de peças que deixam antever parte do processo da autora.

Esta exposição é muito mais que um conjunto de peças de porcelana alinhadas numa vitrine. O que estará ao dispor do público é todo um universo, a um tempo estranho e familiar, a revelar uma abordagem única no contexto artístico nacional e internacional.

Sobre a artista

Teresa Ramos (Tavira,1953). Viveu em Lisboa, embora nunca tenha deixado de frequentar o Algarve, especialmente Faro onde sempre manteve residência.

Fez formação em Olaria na «Culturona», Lisboa; Plano de Estudos Completo em Cerâmica; Plano de Estudos Básico de Desenho e Curso Avançado de Artes Plásticas no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. Participou em workshops de cerâmica e joalharia contemporânea em Portugal, Espanha e Itália. Foi diretora do Departamento de Cerâmica do Ar.Co. – Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa, desde 2001. A partir de 2006, integra a direção do Ar.Co. – Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. Foi Bolseira do Montepio Geral em 2001/2002. Desde 1998, expõe regularmente em Portugal e no estrangeiro e a sua obra integra colecções institucionais e particulares.